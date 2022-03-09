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futebol

Santos solicita retorno de Alison e aguarda resposta do Al Hazem

Clube árabe não pagou o valor total pelo compra do volante e Peixe estuda ação na Fifa...
LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2022 às 15:05

Publicado em 09 de Março de 2022 às 15:05

O Santos entrou em contato com o Al-Hazem da Arábia Saudita, solicitando o retorno do volante Alison, vendido em agosto do ano passado. A informação foi incialmente publicada pelo UOL e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.A diretoria do Peixe tenta a negociação sem precisar recorrer à FIFA. Alison foi vendido por US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões na época). Até então, o clube só recebeu uma das parcelas. Para evitar uma briga judicial e com a necessidade de um volante, a diretoria santista encontrou essa saída como solução.
Agora, o Peixe aguarda um retorno do time saudita, que ainda não decidiu se vai liberar o volante. Ele entrou em campo em 18 oportunidades pelo Al-Hazem e já carregou a braçadeira de capitão em alguns jogos. É um jogador de confiança da comissão técnica.O volante chegou ao Santos em 2005, com apenas 11 anos. Após passar por todas as categorias de base, o atleta precisou mostrar, logo em sua estreia como profissional, em 2011, que sua carreira seria feita por superações no clube. Ao todo, Alison atuou em 265 jogos e anotou quatro gols com a camisa do Santos.
No período, o jogador esteve presente no elenco santista nos títulos do Paulistão em 2015 e 2016. Após altos e baixos, sendo emprestado ao Red Bull Brasil e superando outras lesões, o camisa 5 se firmou como titular absoluto e capitão da equipe na última temporada, chegando até a final da Libertadores.
Crédito: OvolanteAlisonpoderetornaraoSantos(Foto:IvanStorti/SantosFC

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