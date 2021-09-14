Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos solicita ao STJD instauração de inquérito no caso Andreas Pereira

Documento do Peixe tem 16 páginas e está baseado no pedido de Anvisa de punição ao jogador do Flamengo por ele não ter obedecido a quarentena ao voltar ao Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 20:27

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 20:27

Crédito: Andreas Pereira fez um gol na vitória do Flamengo sobre o Santos (Alexandre Vidal/Flamengo
O Santos apresentou nesta terça-feira (14) um pedido de instauração de inquérito perante o Superior Tribunal de Justiça Deportiva (STJD) para apuração de possível infração do Flamengo no jogo realizado na Vila Belmiro, dia 28 de agosto, pela escalação do atleta Andreas Pereira.Segundo o Peixe, o atleta descumpriu o protocolo da Anvisa em relação à quarentena do Covid-19. Em reunião do conselho nesta segunda-feira, o presidente Rueda comentou sobre esse pedido.
- Pela moralidade do futebol, entramos com um pedido na procuradoria da CBF para apontar essa irregularidade que de fato aconteceu. Faremos independentemente de resultado, mas numa análise prévia soubemos que o jogo não seria anulado ou a gente receber os pontos. É meio que posição unânime do jurídico. Consultei outros clubes que viveram essa situação, como o Fluminense e Grêmio. Mas independentemente dos pontos, é obrigação do Santos registrar insatisfação sobre o ocorrido. E está sendo feito. No mais tardar amanhã entraremos com essa reclamação na CBF - disse o presidente Andres Rueda.
O clube santista argumenta que o atleta teria jogado em clara violação das normas pertinentes aos protocolos de prevenção da COVID-19, por não ter cumprido o prazo de quarentena estabelecido pela Anvisa desde sua chegada da Inglaterra.Num documento com 18 páginas, o Santos reforça que sempre cumpriu todos os protocolos determinados na pandemia e pede que seja aberto inquérito, bem como possível noticia de infração, perante o STJD, para que se investigue a situação, como o questionário epidemiológico preenchido pelo Flamengo para a escalação do jogador e formulários e documentos preenchidos pelo atleta quando de sua chegada ao Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados