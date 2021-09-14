Santos solicita ao STJD instauração de inquérito no caso Andreas Pereira

Crédito: Andreas Pereira fez um gol na vitória do Flamengo sobre o Santos (Alexandre Vidal/Flamengo

O Santos apresentou nesta terça-feira (14) um pedido de instauração de inquérito perante o Superior Tribunal de Justiça Deportiva (STJD) para apuração de possível infração do Flamengo no jogo realizado na Vila Belmiro, dia 28 de agosto, pela escalação do atleta Andreas Pereira.Segundo o Peixe, o atleta descumpriu o protocolo da Anvisa em relação à quarentena do Covid-19. Em reunião do conselho nesta segunda-feira, o presidente Rueda comentou sobre esse pedido.

- Pela moralidade do futebol, entramos com um pedido na procuradoria da CBF para apontar essa irregularidade que de fato aconteceu. Faremos independentemente de resultado, mas numa análise prévia soubemos que o jogo não seria anulado ou a gente receber os pontos. É meio que posição unânime do jurídico. Consultei outros clubes que viveram essa situação, como o Fluminense e Grêmio. Mas independentemente dos pontos, é obrigação do Santos registrar insatisfação sobre o ocorrido. E está sendo feito. No mais tardar amanhã entraremos com essa reclamação na CBF - disse o presidente Andres Rueda.