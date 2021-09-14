Santos solicita ao STJD instauração de inquérito no caso Andreas Pereira

O Santos apresentou nesta terça-feira (14) um pedido de instauração de inquérito perante o Superior Tribunal de Justiça Deportiva (STJD) para apuração de possível infração do Flamengo no jogo realizado na Vila Belmiro, dia 28 de agosto, pela escalação do atleta Andreas Pereira.Segundo o Peixe, o atleta descumpriu o protocolo da Anvisa em relação à quarentena do Covid-19. Em reunião do conselho nesta segunda-feira, o presidente Rueda comentou sobre esse pedido.
- Pela moralidade do futebol, entramos com um pedido na procuradoria da CBF para apontar essa irregularidade que de fato aconteceu. Faremos independentemente de resultado, mas numa análise prévia soubemos que o jogo não seria anulado ou a gente receber os pontos. É meio que posição unânime do jurídico. Consultei outros clubes que viveram essa situação, como o Fluminense e Grêmio. Mas independentemente dos pontos, é obrigação do Santos registrar insatisfação sobre o ocorrido. E está sendo feito. No mais tardar amanhã entraremos com essa reclamação na CBF - disse o presidente Andres Rueda.
O clube santista argumenta que o atleta teria jogado em clara violação das normas pertinentes aos protocolos de prevenção da COVID-19, por não ter cumprido o prazo de quarentena estabelecido pela Anvisa desde sua chegada da Inglaterra.Num documento com 18 páginas, o Santos reforça que sempre cumpriu todos os protocolos determinados na pandemia e pede que seja aberto inquérito, bem como possível noticia de infração, perante o STJD, para que se investigue a situação, como o questionário epidemiológico preenchido pelo Flamengo para a escalação do jogador e formulários e documentos preenchidos pelo atleta quando de sua chegada ao Brasil.