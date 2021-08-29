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futebol

Santos sofre sua pior derrota na Vila Belmiro em Brasileiros desde 2008

Em 2008, quando quase foi rebaixado, Santos foi goleado por 4 a 0 pelo Goiás na Vila...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 09:00
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O ano de 2008 provoca tremores nos torcedores do Santos. Naquela temporada, a equipe quase foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Graças especialmente aos 21 gols do atacante Kléber Pereira, o Peixe terminou a competição na 15ª colocação.A goleada por 4 a 0 sofrida diante do Flamengo neste sábado, no entanto, coloca de novo na memória do torcedor do Santos a sofrida campanha do Brasileiro de 2008. A derrota deste sábado foi a maior do Peixe na Vila Belmiro em Brasileiros desde o 4 a 0 sofrido diante do Goiás, no dia 22 de junho de 2008.
Naquela ocasião, o time goiano construiu a goleada com gols de Iarley (2), Romerito e Alex Terra. O Santos era treinado por Cuca e tinha jogadores como Fábio Costa, Fabão, Kleber e Rodrigo Tabata.Desde a goleada de 2008 diante do Goiás, a maior derrota do Santos na Vila Belmiro em Campeonato Brasileiro havia sido o 3 a 0 diante do Grêmio no Brasileiro de 2019.
A goleada deste sábado também foi a segunda por 4 a 0 sofrida pelo Peixe na temporada. Na estreia do técnico Ariel Holan, no Paulistão, o Santos perdeu pelo mesmo placar para o São Paulo, no Morumbi.

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