Santos sofre sua pior derrota na Vila Belmiro em Brasileiros desde 2008

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O ano de 2008 provoca tremores nos torcedores do Santos. Naquela temporada, a equipe quase foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Graças especialmente aos 21 gols do atacante Kléber Pereira, o Peixe terminou a competição na 15ª colocação.A goleada por 4 a 0 sofrida diante do Flamengo neste sábado, no entanto, coloca de novo na memória do torcedor do Santos a sofrida campanha do Brasileiro de 2008. A derrota deste sábado foi a maior do Peixe na Vila Belmiro em Brasileiros desde o 4 a 0 sofrido diante do Goiás, no dia 22 de junho de 2008.

Naquela ocasião, o time goiano construiu a goleada com gols de Iarley (2), Romerito e Alex Terra. O Santos era treinado por Cuca e tinha jogadores como Fábio Costa, Fabão, Kleber e Rodrigo Tabata.Desde a goleada de 2008 diante do Goiás, a maior derrota do Santos na Vila Belmiro em Campeonato Brasileiro havia sido o 3 a 0 diante do Grêmio no Brasileiro de 2019.