Santos só perdeu para bolivianos na altitude e em apenas quatro jogos

O Santos enfrenta o The Strongest nesta terça-feira, às 19h15, em La Paz, na Bolívia, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Na Vila Belmiro, o Peixe goleou a equipe boliviana por 5 a 0 e precisa vencer fora de casa para consolidar a classificação.

Contudo, o duelo tem uma vantagem a mais para os bolivianos: a altitude. Apesar de ter um histórico massacrante contra equipes da Bolívia, as quatro derrotas para bolivianos aconteceram na altitude pela Taça Libertadores. Em 2005, o Peixe perdeu para o Bolívar por 4 a 3 em La Paz.Em 2008 e duas vezes 2012 mais três derrotas pelo mesmo placar de 2 a 1 para San José, The Strongest e Bolívar. O último duelo na Bolívia, na altitude, aconteceu, justamente contra o adversário desta terça, com um empate em 1 a 1 em 2017. O Alvinegro precisa voltar a vencer na altitude para buscar uma vaga no mata-mata da competição.