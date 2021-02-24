Santos segura negociações esperando avaliação de Ariel Holan

A contratação de um novo treinador para o Santos faz com que o futuro de alguns jogadores do clube demore mais para ser definido. Sabendo das dificuldades financeiras do clube e do bloqueio na Fifa, que proíbe registro de novas contratações, Ariel Holan pediu à diretoria para não liberar nenhum jogador para negociações antes de sua avaliação.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroO pedido do treinador faz com que nomes como Vladimir, Luiz Felipe, Jean Mota e Tailson, entre outros jogadores que poderiam buscar mais espaço em outras equipes, possam ter mais chances com a chegada do argentino.
Jogadores que estavam emprestados, como: Lucas Venuto, Alexandre Tam, Anderson Ceará e Rodrigão também aguardarão a avaliação. Até mesmo Cléber Reis, que ainda está vinculado ao Santos, será avaliado.Com a sua chegada prevista apenas para o próximo fim de semana, Holan já está se informando sobre os atletas que encontrará no clube, com sua equipe de análise tática já trabalhando nas avaliações.