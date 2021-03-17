Santos segue programação enquanto aguarda decisão sobre Paulistão

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Peixe aguarda uma posição da Federação Paulista sobre a sequência ou não do Paulistão. O Santos teria compromisso contra a Ponte Preta no próximo sábado, em Campinas, mas o Governo do Estado atendeu a um pedido do Ministério Público e determinou a paralisação da competição.

A FPF estuda entrar na Justiça para garantir a sequência do estadual ou até mesmo agendar a partida para outros Estados. Nesse caso, a partida entre Santos e Ponte Preta seria prioritária. Como o Peixe está na terceira fase da Copa Libertadores, a equipe tem compromisso nos dias 7 e 14 de abril, datas em que não existe rodada programada pelo Paulistão (e, por isso, poderiam receber os jogos das rodadas atingidas pela suspensão). A Ponte Preta também tem jogo em uma dessas datas pela Copa do Brasil.O Santos aguarda a posição final da FPF e segue com a programação normal. A equipe comandada pelo técnico Ariel Holan tem treinamentos marcados para as manhãs desta quinta e de sexta no CT Rei Pelé, em Santos.