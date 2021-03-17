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futebol

Santos segue programação enquanto aguarda decisão sobre Paulistão

Peixe não sabe quando jogará novamente, mas vai treinar normalmente nos próximos dias...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 19:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 19:18
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
Depois de garantir a classificação para a terceira fase da Copa Libertadores com o empate diante do Deportivo Lara nesta terça-feira, o Santos ainda não sabe quando voltará aos gramados.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Peixe aguarda uma posição da Federação Paulista sobre a sequência ou não do Paulistão. O Santos teria compromisso contra a Ponte Preta no próximo sábado, em Campinas, mas o Governo do Estado atendeu a um pedido do Ministério Público e determinou a paralisação da competição.
A FPF estuda entrar na Justiça para garantir a sequência do estadual ou até mesmo agendar a partida para outros Estados. Nesse caso, a partida entre Santos e Ponte Preta seria prioritária. Como o Peixe está na terceira fase da Copa Libertadores, a equipe tem compromisso nos dias 7 e 14 de abril, datas em que não existe rodada programada pelo Paulistão (e, por isso, poderiam receber os jogos das rodadas atingidas pela suspensão). A Ponte Preta também tem jogo em uma dessas datas pela Copa do Brasil.O Santos aguarda a posição final da FPF e segue com a programação normal. A equipe comandada pelo técnico Ariel Holan tem treinamentos marcados para as manhãs desta quinta e de sexta no CT Rei Pelé, em Santos.

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