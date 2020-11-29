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Santos se reunirá com agente de Bruno Marques para discutir renovação

Reunião com estafe do atacante está marcada para a próxima quarta-feira (2). O diretor de futebol Jorge Andrade representará o Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 06:10

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 06:10

Crédito: Bruno Marques comemora gol contra o Sport (JOTA ERRE/Photo Premium
O Santos se reunirá com o representante de Bruno Marques na próxima quarta-feira (2) para discutir a renovação do atacante. O vínculo atual de empréstimo do jogador de 21 anos é até dezembro deste ano.
O diretor de futebol Jorge Andrade representará o Santos, como de costume. As partes acreditam que a assinatura da renovação não deve acontecer já nesta semana, mas o objetivo principal é encaminhar o acordo.
A vontade de Bruno Marques é se consolidar no profissional do Santos futuramente, porém, o acordo principal é com o Lagarto-SE, clube detentor dos direitos econômicos do jovem.
Bruno se destacou na vitória do Santos sobre o Sport, por 4 a 2, no sábado, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Brasileirão, ao marcar o terceiro gol que desempatou a partida. Ele se posicionou entre os zagueiros e mostrou categoria ao cabecear para o fundo das redes.- Já tinha sonhado que na minha estreia faria o gol. Entrei confiante, com fé que esse gol ia sair. Estou feliz pelo momento. Esperei e batalhei muito por este momento - comemorou Bruno Marques após o duelo.
Caso a renovação aconteça no começo de dezembro, a decisão precisa ser aprovada pelo Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo na próxima reunião do colegiado. Isso acontece porque todas as decisões da diretoria precisam ser consultadas durante o período eleitoral. As eleições presidenciais do Santos acontecem no próximo dia 12 de dezembro.
Durante a temporada, o atacante atuou também pela equipe de Aspirantes. Foram sete gols em sete partidas.

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