Santos se reunirá com agente de Bruno Marques para discutir renovação

Crédito: Bruno Marques comemora gol contra o Sport (JOTA ERRE/Photo Premium

O Santos se reunirá com o representante de Bruno Marques na próxima quarta-feira (2) para discutir a renovação do atacante. O vínculo atual de empréstimo do jogador de 21 anos é até dezembro deste ano.

O diretor de futebol Jorge Andrade representará o Santos, como de costume. As partes acreditam que a assinatura da renovação não deve acontecer já nesta semana, mas o objetivo principal é encaminhar o acordo.

A vontade de Bruno Marques é se consolidar no profissional do Santos futuramente, porém, o acordo principal é com o Lagarto-SE, clube detentor dos direitos econômicos do jovem.

Bruno se destacou na vitória do Santos sobre o Sport, por 4 a 2, no sábado, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Brasileirão, ao marcar o terceiro gol que desempatou a partida. Ele se posicionou entre os zagueiros e mostrou categoria ao cabecear para o fundo das redes.- Já tinha sonhado que na minha estreia faria o gol. Entrei confiante, com fé que esse gol ia sair. Estou feliz pelo momento. Esperei e batalhei muito por este momento - comemorou Bruno Marques após o duelo.

Caso a renovação aconteça no começo de dezembro, a decisão precisa ser aprovada pelo Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo na próxima reunião do colegiado. Isso acontece porque todas as decisões da diretoria precisam ser consultadas durante o período eleitoral. As eleições presidenciais do Santos acontecem no próximo dia 12 de dezembro.