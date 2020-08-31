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Santos se reapresenta com titulares na academia e reservas no gramado

Entre os atletas que iniciaram a derrota para o Flamengo, neste domingo (30), apenas o goleiro do João Paulo foi a campo na atividade regenerativa desta segunda-feira (31)...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 13:47

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 13:47
Crédito: Ivan Storti/Santos
Menos de 24 horas após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, neste domingo (30), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, os jogadores do Santos se reapresentaram no CT Rei Pelé na manhã desta segunda-feira.Os titulares contra o time carioca fizeram trabalho regenerativo na parte interna do Centro de Treinamentos, com exceção do goleiro João Paulo, que foi a campo.
Já os reservas e não relacionados contra o Fla, foram ao gramado e treinaram com bola. Destaque para o goleiro Éverson, reintegrado na última sexta-feira, após se desculpar por ter acionado judicialmente o clube. O jogador, que viu o caso encerrado pela Justiça do Trabalho sem resolução do mérito, no entanto, retornou ao elenco como quarto goleiro.
Após ter uma semana para treinar, antes do duelo contra o Rubro-Negro, o Peixe terá calendário apertado até outubro, com jogos em todos os meios e fins de semana. Nesta quarta-feira (02), o Alvinegro Praiano já volta a campo pelo Brasileirão, quando encara o Vasco da Gama, novamente no estádio Urbano Caldeira, às 21h30.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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