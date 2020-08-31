Santos se reapresenta com titulares na academia e reservas no gramado

Crédito: Ivan Storti/Santos

Menos de 24 horas após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, neste domingo (30), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, os jogadores do Santos se reapresentaram no CT Rei Pelé na manhã desta segunda-feira.Os titulares contra o time carioca fizeram trabalho regenerativo na parte interna do Centro de Treinamentos, com exceção do goleiro João Paulo, que foi a campo.

Já os reservas e não relacionados contra o Fla, foram ao gramado e treinaram com bola. Destaque para o goleiro Éverson, reintegrado na última sexta-feira, após se desculpar por ter acionado judicialmente o clube. O jogador, que viu o caso encerrado pela Justiça do Trabalho sem resolução do mérito, no entanto, retornou ao elenco como quarto goleiro.

Após ter uma semana para treinar, antes do duelo contra o Rubro-Negro, o Peixe terá calendário apertado até outubro, com jogos em todos os meios e fins de semana. Nesta quarta-feira (02), o Alvinegro Praiano já volta a campo pelo Brasileirão, quando encara o Vasco da Gama, novamente no estádio Urbano Caldeira, às 21h30.