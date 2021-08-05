Santos se posiciona contra decisão para público em jogos do Flamengo

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O Santos se pronunciou contra à decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que autorizou o Flamengo a ter público nos jogos em que for mandante nas competições organizadas pela CBF.O posicionamento se baseia no acordo feito em março pelos clubes da Série A com a organização máxima do futebol.Confira a nota oficial:"O Santos Futebol Clube discorda integralmente da decisão que permitiu que apenas alguns clubes joguem com a presença de seus torcedores. A decisão atenta contra a integridade da competição, sua credibilidade e isonomia.

A propósito, é de conhecimento público que os clubes da Série A, conjuntamente, em reunião do conselho técnico, decidiram que a retomada do público nos estádios somente aconteceria após definição de seu colegiado e essa decisão deve ser respeitada", disse a nota.