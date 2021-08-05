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futebol

Santos se posiciona contra decisão para público em jogos do Flamengo

Peixe contesta decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 22:29

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 22:29
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Santos se pronunciou contra à decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que autorizou o Flamengo a ter público nos jogos em que for mandante nas competições organizadas pela CBF.O posicionamento se baseia no acordo feito em março pelos clubes da Série A com a organização máxima do futebol.Confira a nota oficial:"O Santos Futebol Clube discorda integralmente da decisão que permitiu que apenas alguns clubes joguem com a presença de seus torcedores. A decisão atenta contra a integridade da competição, sua credibilidade e isonomia.
A propósito, é de conhecimento público que os clubes da Série A, conjuntamente, em reunião do conselho técnico, decidiram que a retomada do público nos estádios somente aconteceria após definição de seu colegiado e essa decisão deve ser respeitada", disse a nota.
Nesta quarta-feira, Governo do Estado de São Paulo anunciou o retorno do público aos estádios de futebol a partir do dia 1º de novembro. Com cautela, o começo deve haver controle no número de torcedores e cuidados sanitários que ainda deverão ser obrigatórios.

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