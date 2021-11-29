Santos revela que Felipe Jonatan acusou dores e pediu para sair

O Santos voltou para a segunda etapa do empate contra o Internacional por 1 a 1 com uma alteração: Felipe Jonatan deu lugar para o volante Camacho. Segundo Carille, porém, a mexida não foi somente técnica. O jogador se queixou de dores e por essas razão foi substituído."Felipe se queixou no primeiro tempo de dor. Troca passou primeiro por isso. Ia voltar com os mesmos jogadores e esperar um pouco mais com Sandry e Camacho, mas Felipe reclamou de uma dor que reclama há um tempo e por isso mudei", disse.O treinador, porém, elogiou a postura da equipe num contexto geral, mesmo que a mudança não fosse feita. O Peixe criou as principais chances no segundo tempo e chegou ao empate com Marcos Leonardo. Ângelo e o lateral Madson tiveram grandes oportunidades para virar o placar, mas não conseguiram.