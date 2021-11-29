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futebol

Santos revela que Felipe Jonatan acusou dores e pediu para sair

Lateral, que vem atuando no meio-campo, ficou nos vestiários no intervalo e foi substituído por Camacho no empate por 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 08:00
O Santos voltou para a segunda etapa do empate contra o Internacional por 1 a 1 com uma alteração: Felipe Jonatan deu lugar para o volante Camacho. Segundo Carille, porém, a mexida não foi somente técnica. O jogador se queixou de dores e por essas razão foi substituído."Felipe se queixou no primeiro tempo de dor. Troca passou primeiro por isso. Ia voltar com os mesmos jogadores e esperar um pouco mais com Sandry e Camacho, mas Felipe reclamou de uma dor que reclama há um tempo e por isso mudei", disse.O treinador, porém, elogiou a postura da equipe num contexto geral, mesmo que a mudança não fosse feita. O Peixe criou as principais chances no segundo tempo e chegou ao empate com Marcos Leonardo. Ângelo e o lateral Madson tiveram grandes oportunidades para virar o placar, mas não conseguiram.
"Creio que se o Felipe continuasse com os nossos ajustes, também iríamos crescer no segundo tempo", completou Fábio Carille.
O Santos terá uma semana cheia para trabalhar. O Alvinegro entra em campo novamente na segunda-feira da próxima semana (6) para encarar o Flamengo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O jogo está marcado para às 20h, no Maracanã. Até lá, o lateral será reavaliado pelo Departamento Médico do Peixe para saber as condições de jogo.
Crédito: FelipeJonatanteveatuaçãoapagadaesaiucomdoresnointervalo(Divulgação/Santos

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