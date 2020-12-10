Santos retorna de Porto Alegre com Soteldo isolado; saiba como foi a volta do atacante

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O atacante Soteldo retornou com a delegação do Santos, mas sob cuidados especiais, após ser diagnosticado com o Covid-19 em Porto Alegre, onde o Peixe empatou por 1 a 1 contra o Grêmio, nesta quarta-feira (09), pelo confronto de ida das quartas de final da Libertadores, na arena gremista.

Inicialmente imaginou-se que o camisa 10 santista permaneceria em isolamento no hotel em que o clube se hospedou, na capital gaúcha. Porém, o Santos trabalhou uma logística para que o jogador voltasse a Baixada Santista sem apresentar riscos para os demais presentes no trajeto. O retorno do Santos para casa aconteceu logo após o jogo, em voo fretado, e transcorreu tranquilamente. Soteldo foi colocado em um setor da aeronave separado das demais pessoas, utilizando luvas, "face shield", máscara de proteção facial, e respeitando todas as medidas sanitárias.

Na chegada ao aeroporto, em São Paulo, o Santos disponibilizou um motorista, para que Soteldo descesse a serra, rumo a Baixada Santista, de carro, enquanto os demais integrantes da delegação retornaram de ônibus, como é de costume.

O jogador está bem clinicamente e cumpre isolamento na sua residência. O atleta é desfalque certo para os dois próximos jogos do Peixe, contra o Flamengo, neste domingo (13), às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, e Grêmio, na próxima quarta-feira (16), às 19h15, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, na Vila Belmiro.