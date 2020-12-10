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Santos retorna de Porto Alegre com Soteldo isolado; saiba como foi a volta do atacante

Venezuelano foi diagnosticado com Covid-19 antes do duelo contra o Grêmio, pela Libertadores, mas voltou com o elenco para a Baixada Santista...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 14:55

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 14:55

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Soteldo retornou com a delegação do Santos, mas sob cuidados especiais, após ser diagnosticado com o Covid-19 em Porto Alegre, onde o Peixe empatou por 1 a 1 contra o Grêmio, nesta quarta-feira (09), pelo confronto de ida das quartas de final da Libertadores, na arena gremista.
Inicialmente imaginou-se que o camisa 10 santista permaneceria em isolamento no hotel em que o clube se hospedou, na capital gaúcha. Porém, o Santos trabalhou uma logística para que o jogador voltasse a Baixada Santista sem apresentar riscos para os demais presentes no trajeto. O retorno do Santos para casa aconteceu logo após o jogo, em voo fretado, e transcorreu tranquilamente. Soteldo foi colocado em um setor da aeronave separado das demais pessoas, utilizando luvas, "face shield", máscara de proteção facial, e respeitando todas as medidas sanitárias.
Na chegada ao aeroporto, em São Paulo, o Santos disponibilizou um motorista, para que Soteldo descesse a serra, rumo a Baixada Santista, de carro, enquanto os demais integrantes da delegação retornaram de ônibus, como é de costume.
O jogador está bem clinicamente e cumpre isolamento na sua residência. O atleta é desfalque certo para os dois próximos jogos do Peixe, contra o Flamengo, neste domingo (13), às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, e Grêmio, na próxima quarta-feira (16), às 19h15, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, na Vila Belmiro.
Nos testes prévios para o primeiro confronto das quartas de final da Libertadores, contra o Grêmio, Soteldo resultou negativo para o novo coronavírus, portanto, foi liberado para viajar a Porto Alegre. Porém, quando chegou a capital gaúcha começou a sentir sintomas da doença, como dor de gargante e febre. O Peixe, por conta própria, promoveu novos exames do jogador, que dessa vez o positivou para o vírus e o tirou da partida.

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