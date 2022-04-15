Santos rescinde contrato com lateral-direito chinês

O Santos rescindiu o contrato com o lateral-direito chinês Junlong Xiao. O jogador de 20 anos chegou ao Peixe em 2019 e tinha contrato válido até 2024, com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 616 mi).Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, a rescisão aconteceu em comum acordo pelas partes. O objetivo do atleta é ter mais oportunidades, mas dificilmente receberia no Peixe. Assim, achou melhor buscar outro clube. Ele chegou a participar de alguns treinos com o elenco profissional.

Quando contratado, o Presidente Andres Rueda explicou os motivos para chegada do jogador. Vale lembrar que o Xiao tem passagens pelo Beijing Sinobo, da China, e chegou também a treinar no Ituano, mas não estreou pela equipe do interior de São Paulo. A posição de origem é meia-atacante, mas o atleta vinha treinando como lateral-direito.- É uma parceria com a Federação Chinesa e o governo da China. Está no Sub-23, é um dos melhores da China. Ele recebe ajuda de custo de R$ 1.500,00 do Santos. Nossa relação com a China é forte nesse sentido. E por trás disso há planejamento estratégico, de alguns pontos que não podemos divulgar, mas está atrelado à tentativa de ajuda financeira da China, até para o novo CT da base. É uma relação de boa vizinhança, não é por acaso esse jogador chinês no nosso clube - comentou Rueda