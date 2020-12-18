Santos renova por mais um ano com empresa de adesivos

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A Tekbond, marca de adesivos, renovou contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2022. A empresa, que já está presente no esterno do uniforme santista, também estará no espaço máster da camisa, nos jogos contra o Vasco, no domingo, quando o time fará a estreia do uniforme 3, e Ceará, na próxima semana, pelo Campeonato Brasileiro.

Na última quinta-feira, o presidente Orlando Rollo esteve reunido com a empresa na Vila Belmiro, para estender o vínculo. O valor é de aproximadamente R$ 1 milhão.

“Muito importante estender essa união com a Tekbond até o final de 2022. Isso mostra o resgate da credibilidade do Clube e do retorno que damos aos patrocinadores. É mais uma contribuição da nossa gestão para um Santos mais forte e com grandes parceiros”, afirmou Rollo.

Além do uniforme, a Tekbond continuará presente nas redes sociais do Santos, ações de hospitalidade na Vila Belmiro, nos uniformes de treinos e viagens, placas publicitárias no CT Rei Pelé e backdrop de entrevistas.