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futebol

Santos renova o contrato com Vladimir até 2021

Contrato do goleiro terminaria nesta quinta-feira (31). Camisa 1 se recupera de lesão...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 19:07

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 19:07

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O goleiro Vladimir teve o seu contrato com o Santos renovado até dezembro de 2021. O vínculo do arqueiro terminaria nesta quinta-feira (31). O jogador se recupera de uma fratura no dedo mínimo no pé direito e terá na próxima temporada o desafio de reconquistar o seu espaço no Peixe. O camisa 1 perdeu a titularidade no clube para John e João Paulo em março, quando se contundiu em uma partida contra o Athletico-PR, pela terceira rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.
- Estou no Santos desde garoto, o clube faz parte da minha vida. Fiquei muito feliz com a renovação e a motivação é grande para seguir fazendo um grande trabalho no elenco alvinegro - disse o goleiro.
Revelado pela base santista, Vladimir está há mais de 10 anos no clube - com o hiato em 2019, quando esteve emprestado ao Avaí.

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