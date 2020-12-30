Santos renova o contrato com Vladimir até 2021

O goleiro Vladimir teve o seu contrato com o Santos renovado até dezembro de 2021. O vínculo do arqueiro terminaria nesta quinta-feira (31). O jogador se recupera de uma fratura no dedo mínimo no pé direito e terá na próxima temporada o desafio de reconquistar o seu espaço no Peixe. O camisa 1 perdeu a titularidade no clube para John e João Paulo em março, quando se contundiu em uma partida contra o Athletico-PR, pela terceira rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.
- Estou no Santos desde garoto, o clube faz parte da minha vida. Fiquei muito feliz com a renovação e a motivação é grande para seguir fazendo um grande trabalho no elenco alvinegro - disse o goleiro.
Revelado pela base santista, Vladimir está há mais de 10 anos no clube - com o hiato em 2019, quando esteve emprestado ao Avaí.