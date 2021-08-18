Santos renova contrato com sete ídolos eternos do clube

Crédito: Divulgação / Santos FC

O Santos renovou o contrato com sete ídolos do clube na manhã desta quarta-feira (18). Abel Verônico, Clodoaldo, Dorval, Edu, Manoel Maria, Mengálvio e Pepe foram recebidos pelo presidente Andres Rueda e pelo vice-presidente, José Carlos de Oliveira. Todos eles representam o clube em eventos. Rueda e Clodoaldo comemoraram o acerto.- Dia muito feliz para o Santos por receber os nossos fazedores de histórias. Essa turma eternizou a nossa marca, e é uma alegria imensa estar junto com eles. O meu eterno obrigado aos nossos ídolos - ressaltou o presidente.

Assessor especial da presidência, Clodoaldo elogiou bastante a iniciativa do Peixe.

- Oportunidade de rever nossos grandes amigos. É um privilégio reunir essa turma vencedora. Prazer imenso em participar desse projeto, obrigado a todos que ajudaram a construir essa linda história do Santos - afirmou.

O ponta-esquerda Edu também falou da união dos ex-atletas:- Gostaria de agradecer ao presidente e ao vice-Presidente, e aos meus companheiros, que tive a grata felicidade de jogar e conviver por diversos anos. Agradeço a esse clube maravilhoso que todos nós amamos.

- Muito feliz e grato em participar dos Ídolos Eternos. Que esse projeto sempre de continuidade e que nós possamos contribuir com a grandeza do Santos. Servir o Peixe é um motivo de muita alegria - disse Manoel Maria sobre a sua gratidão, e Abel Verônico seguiu o mesmo pensamento: