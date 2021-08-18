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futebol

Santos renova contrato com sete ídolos eternos do clube

Acordos com os ex-jogadores Clodoaldo, Pepe, Mengálvio, Manoel Maria, Edu, Abel e Dorval foram renovados por mais uma temporada. Eles representam o Peixe em eventos...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:34

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 18:34
Crédito: Divulgação / Santos FC
O Santos renovou o contrato com sete ídolos do clube na manhã desta quarta-feira (18). Abel Verônico, Clodoaldo, Dorval, Edu, Manoel Maria, Mengálvio e Pepe foram recebidos pelo presidente Andres Rueda e pelo vice-presidente, José Carlos de Oliveira. Todos eles representam o clube em eventos. Rueda e Clodoaldo comemoraram o acerto.- Dia muito feliz para o Santos por receber os nossos fazedores de histórias. Essa turma eternizou a nossa marca, e é uma alegria imensa estar junto com eles. O meu eterno obrigado aos nossos ídolos - ressaltou o presidente.
Assessor especial da presidência, Clodoaldo elogiou bastante a iniciativa do Peixe.
- Oportunidade de rever nossos grandes amigos. É um privilégio reunir essa turma vencedora. Prazer imenso em participar desse projeto, obrigado a todos que ajudaram a construir essa linda história do Santos - afirmou.
O ponta-esquerda Edu também falou da união dos ex-atletas:- Gostaria de agradecer ao presidente e ao vice-Presidente, e aos meus companheiros, que tive a grata felicidade de jogar e conviver por diversos anos. Agradeço a esse clube maravilhoso que todos nós amamos.
- Muito feliz e grato em participar dos Ídolos Eternos. Que esse projeto sempre de continuidade e que nós possamos contribuir com a grandeza do Santos. Servir o Peixe é um motivo de muita alegria - disse Manoel Maria sobre a sua gratidão, e Abel Verônico seguiu o mesmo pensamento:
-Satisfação imensa em participar desse grupo. Muito orgulho de ter sido escolhido.

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