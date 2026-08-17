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De atriz mirim a estrela de 'Pânico' e 'Heroes': a vida em imagens de Hayden Panettiere

No início deste ano, Panettiere publicou um livro de memórias no qual relatou as dificuldades de crescer como atriz mirim e suas experiências com vícios e abusos.

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 16:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

17 ago 2026 às 16:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images

A atriz americana Hayden Panettiere, mais conhecida por seus papéis nas séries de televisão Heroes e Nashville, morreu neste domingo (16/8), aos 36 anos.

Em um comunicado, seu pai, Skip, a descreveu como "uma luz incrível e uma força da natureza".

A carreira de Panettiere abrangeu três décadas, com uma série de papéis em séries de televisão e filmes de sucesso, incluindo a franquia de terror Pânico e a comédia romântica Eu Te Amo, Beth Cooper.

Imagem BBC Brasil
Panettiere com seus pais e o irmão em 2007 Crédito: Getty Images

Nascida em agosto de 1989, Panettiere cresceu em Palisades, na cidade de Orangetown, em Nova York, filha de Lesley Vogel, atriz e produtora, e Skip, ex-bombeiro.

Ela tinha um irmão, Jansen Panettiere, que morreu aos 28 anos em 2023. Panettiere começou sua carreira de atriz ainda criança. Com apenas quatro anos de idade, ela foi escalada para a popular novela americana One Life to Live.

Imagem BBC Brasil
No programa Crédito: Getty Images

Seu trabalho do final da década de 1990 e início dos anos 2000 também incluiu papéis no filme de animação da Disney Pixar Vida de Inseto, bem como nas séries de televisão Ally McBeal e Malcolm.

Em 2006, ela foi adorada por uma geração de fãs por sua interpretação de Britney Allen no filme adolescente sobre líderes de torcida As Apimentadas: Tudo ou Nada.

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A atriz ao lado de Kate Hudson no tapete vermelho em 2004 Crédito: Getty Images
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O grande salto de Panettiere para a fama aconteceu em 2006 Crédito: Getty Images
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Crédito: Getty Images
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Crédito: Getty Images

Sua grande oportunidade surgiu naquele mesmo ano, quando foi escolhida para interpretar outra líder de torcida, desta vez com o poder de regeneração celular acelerada, na popular série de ficção científica Heroes.

A série foi ao ar até 2010 e recebeu inúmeros prêmios e indicações, incluindo o Emmy e o Globo de Ouro.

Imagem BBC Brasil
Panettiere interpretou Claire Bennet, uma líder de torcida com poderes de cura, em "Heroes". Crédito: Getty Images
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Crédito: Getty Images
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Panettiere liderou protestos de grande repercussão contra a caça de golfinhos e baleias Crédito: Getty Images
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Panettiere fotografada com Charles Esten, seu colega de elenco em "Nashville", série que lhe rendeu grande reconhecimento entre 2012 e 2018 Crédito: Getty Images
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Em 2014, a atriz teve uma filha a quem deu o nome de Kaya Crédito: Getty Images
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Panettiere falou recentemente sobre o lado difícil da fama Crédito: Getty Images

Panettiere também estrelou como a aspirante a cantora de música country Juliette Barnes por seis temporadas no drama televisivo Nashville, que foi ao ar de 2012 a 2018. Ao longo de sua carreira, ela recebeu duas indicações ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante e teve 11 músicas na parada Billboard Hot Country Songs dos EUA.

Ela também apareceu na franquia de filmes de terror Scream, interpretando Kirby Reed no quarto e sexto filmes, lançados em 2011 e 2023, respectivamente.

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Fotografiada com a atriz Emma Roberts em 2011. Crédito: Getty Images

Panettiere começou a namorar o ex-boxeador profissional ucraniano Wladimir Klitschko no final dos anos 2000. Eles tiveram uma filha, Kaya, em 2014, antes de se separarem em 2018.

Panettiere revelou que entrou em um centro de tratamento para obter ajuda contra depressão pós-parto após o nascimento do bebê.

"É algo que muitas mulheres vivenciam", disse ela no talk show americano Live With Kelly And Michael, em 2015.

Imagem BBC Brasil
Panettiere e Klitschko tiveram uma filha em 2014 Crédito: Getty Images

No início deste ano, Panettiere publicou um livro de memórias intitulado This Is Me: A Reckoning (Esta sou eu: Um Acerto de Contas, em tradução livre) no qual relatou as dificuldades de crescer como atriz mirim e suas experiências com vícios, abusos e a subsequente recuperação.

Em maio, Panettiere conversou com a CBS News, parceira da BBC nos EUA, sobre como sua mãe a levava para salas de audição quando ela tinha apenas oito meses de idade.

"A partir daí, a coisa foi aumentando gradativamente até que eu já estava fazendo 50 comerciais aos cinco anos... E nunca parou", revelou ela.

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Panettiere foi fotografada em Nova York em maio, no lançamento do seu livro de memórias Crédito: Getty Images
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