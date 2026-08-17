De atriz mirim a estrela de 'Pânico' e 'Heroes': a vida em imagens de Hayden Panettiere

Panettiere também estrelou como a aspirante a cantora de música country Juliette Barnes por seis temporadas no drama televisivo Nashville, que foi ao ar de 2012 a 2018. Ao longo de sua carreira, ela recebeu duas indicações ao Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante e teve 11 músicas na parada Billboard Hot Country Songs dos EUA.