Santos renova com Kevin Malthus até março de 2026

O Santos anunciou a renovação de contrato com o meia Kevin Malthus na manhã desta quinta-feira. O Menino da Vila assinou o novo vínculo até 31 de março de 2026. O acordo anterior ia até dezembro de 2022. Kevin tem 18 anos e estreou no profissional no clube nesta temporada, no empate em 2 a 2 contra o Santo André.

Natural de Belém (PA), Malthus começou a jogar aos 5 anos no futsal da Tuna Luso brasileira, por onde também passaram os meias Giovanni e Paulo Henrique Ganso. Chegou ao Peixe em 2014 e iniciou sua trajetória na categoria Sub-10 logo após se destacar no futsal do clube. O jogador tem cinco jogos pelo Santos desde então.- Só tenho que agradecer a Deus, a minha família, meus representantes e ao Santos. Agora é trabalhar firme para conquistar meu espaço e fazer minha história com essa camisa tão pesada. Comecei na escolinha Meninos da Vila, depois passei no teste para começar no futsal e depois acabei indo para o campo também. Nisso lá se vão oito anos de clube. E espero que seja só o começo - afirmou o meia.