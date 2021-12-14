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Santos renova com goleiro e mira atacantes: saiba contratações, saídas e sondagens do clube para 2022

Peixe, que já anunciou algumas saídas dos veteranos Pará e Diego Tardelli, estendeu vínculo de João Paulo. Clube promete equipe mais competitiva e está de olho em atacantes...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 16:54

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 16:54

O Santos já começou sua reformulação no elenco para 2022, Pará, Jean Mota e Diego Tardelli já tiveram suas saídas do clube confirmadas e não jogam mais pelo Peixe. Apesar de não ter confirmado a chegada de nenhum reforço, o Santos está de olho em alguns nomes no mercado, principalmente para o ataque, como Alef Manga, destaque do Goiás, e Luis Phelipe, que está no Lugano, da Suíça. O clube também renovou o contrato com o goleiro João Paulo.+ Corinthians faz sondagem por Cavani, Mina pode voltar ao futebol brasileiro, Liverpool se aproxima de destaque do Porto… O fim de semana do Mercado!
CONTRATAÇÕES DO SANTOSO Santos ainda não se movimentou no mercado e não trouxe nenhum reforço para a temporada de 2022.
JOGADORES NA MIRAO Peixe está de olho em alguns nomes no mercado. São eles o zagueiro Léo, do Cruzeiro, Richard, volante que pertence ao Corinthians, Bruno Oliveira, meia da Caldense, além dos atacantes Alef Manga, destaque do Goiás na Série B e Luis Phelipe, que pertence ao Red Bull Salzburg e está emprestado ao Lugano, da Suíça.
QUEM SAIU O Alvinegro Praiano já começou sua reformulação e não conta mais com os laterais esquerdos Romário e Lucas Sena, além do lateral-direito Pará, que foi para o Cruzeiro. também saem o meia Jean Mota, rumo aos Estados Unidos, e o atacante Diego Tardelli, em fim de contrato.
QUEM PODE SAIRO zagueiro Danilo Boza, em final de contrato, não deve permanecer no Santos para retornar ao Mirassol. O meia Lucas Lourenço também deve sair, por empréstimo, ao Santo André. O meia Anderson Ceará deve ser emprestado ao Maringá.
TIME-BASE DE 2022João Paulo, Madson, Kaiky, Luiz Felipe e Felipe Jonatan, Camacho, Vinícius Zanocelo, Lucas Braga, Marcos Guilherme, Marinho e Léo Baptistão. Técnico: Fábio Carille.
DESAFIOS PARA 2022Após um Campeonato Brasileiro de 2021 onde brigou contra a zona de rebaixamento e não empolgou sua torcida, o Santos promete um time mais competitivo para 2022, como disse o próprio diretor de futebol do clube, Edu Dracena. O Peixe terá no ano as disputas do Paulistão, onde estreia em 25 de janeiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, além do Brasileirão.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 25/01 - Inter de Limeira x Santos - Campeonato Paulista29/01 - Santos x Botafogo-SP - Campeonato Paulista01/02 - Corinthians x Santos - Campeonato Paulista05/02 - Guarani x Santos - Campeonato Paulista08/02 - Santos x São Bernardo - Campeonato Paulista
Crédito: AlefMangaeLuisPhelipeestãonamiradoPeixeparaoataque(Fotos:FernandoLima/Goiás;CesarGreco/Palmeiras

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