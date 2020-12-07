Santos renova com goleiro da equipe B

Crédito: Matheus Saldanha assina contrato (Arquivo Pessoal

O Santos renovou com o goleiro Matheus Saldanha, da equipe B, nesta segunda-feira. O atual vínculo passa a ser até o fim de 2021.

A performance e treinos de Matheus agradaram à diretoria santista, como publicou o LANCE! na semana passada. O goleiro de 20 anos tinha contrato com o Peixe até este mês e já poderia assinar um pré-vínculo com qualquer outro clube.