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futebol

Santos renova com goleiro da equipe B

A performance e treinos de Matheus agradaram à diretoria santista, como publicou o LANCE! na semana passada. O goleiro de 20 anos tinha contrato com o Peixe até este mês...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 14:24

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 14:24

Crédito: Matheus Saldanha assina contrato (Arquivo Pessoal
O Santos renovou com o goleiro Matheus Saldanha, da equipe B, nesta segunda-feira. O atual vínculo passa a ser até o fim de 2021.
A performance e treinos de Matheus agradaram à diretoria santista, como publicou o LANCE! na semana passada. O goleiro de 20 anos tinha contrato com o Peixe até este mês e já poderia assinar um pré-vínculo com qualquer outro clube.
A renovação também passa pela preocupação no atual elenco profissional. Com o surto de Covid-19 no início do mês, o Santos não tinha à disposição os goleiros Vladimir e João Paulo, restando apenas John. Paulo Mazotti, também da equipe B, foi chamado para compor o banco de reservas.

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