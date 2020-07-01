Santos renova com Alex até 2024 e zagueiro afirma: 'Mostra que confiam no meu futebol'

Crédito: Ivan Storti/Santos

O zagueiro Alex Nascimento foi o primeiro atleta da base do Santos promovido aos profissionais pelo técnico Jesualdo Ferreira, e na última semana teve o seu contrato renovado. O vínculo que iria até dezembro de 2023, agora irá até o fim de 2024.

– Sentimento de muita felicidade com essa renovação até 2024. Mostra que o Santos confia no meu futebol e que eu tô no caminho certo – disse o jogador via assessoria de imprensa.

Alex treinava com a equipe sub-23 e agradou a comissão técnica portuguesa logo nas primeiras atividades, ocupando a lacuna deixada no elenco pela lesão no joelho de Lucas Veríssimo, às vésperas da estreia do Alvinegro Praiano no Campeonato Paulista e que o tirou dos primeiros jogos da temporada. Ainda assim, mesmo que relacionado para seis partidas nesta temporada, ainda não teve a oportunidade de entrar em campo e estrear pelo time principal.

O garoto de 21 anos chegou ao Peixe no ano passado, após passagem pela base do São Paulo e Fluminense e destaca-se por ser canhoto.