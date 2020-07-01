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Santos renova com Alex até 2024 e zagueiro afirma: 'Mostra que confiam no meu futebol'

Com passagens pela base de São Paulo e Fluminense, garoto de 21 anos profissionalizou-se com a camisa do Peixe...
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Publicado em 

01 jul 2020 às 15:35

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 15:35

Crédito: Ivan Storti/Santos
O zagueiro Alex Nascimento foi o primeiro atleta da base do Santos promovido aos profissionais pelo técnico Jesualdo Ferreira, e na última semana teve o seu contrato renovado. O vínculo que iria até dezembro de 2023, agora irá até o fim de 2024.
– Sentimento de muita felicidade com essa renovação até 2024. Mostra que o Santos confia no meu futebol e que eu tô no caminho certo – disse o jogador via assessoria de imprensa.
Alex treinava com a equipe sub-23 e agradou a comissão técnica portuguesa logo nas primeiras atividades, ocupando a lacuna deixada no elenco pela lesão no joelho de Lucas Veríssimo, às vésperas da estreia do Alvinegro Praiano no Campeonato Paulista e que o tirou dos primeiros jogos da temporada. Ainda assim, mesmo que relacionado para seis partidas nesta temporada, ainda não teve a oportunidade de entrar em campo e estrear pelo time principal.
O garoto de 21 anos chegou ao Peixe no ano passado, após passagem pela base do São Paulo e Fluminense e destaca-se por ser canhoto.
* Sob supervisão de Vinícius PerazziniE MAIS:Conselho Deliberativo do Santos reprova contas de 2019; entendaEm reunião do Conselho Deliberativo, Santos define Comissão EleitoralNovos membros da CIS são anunciados em reunião do Conselho E MAIS:

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