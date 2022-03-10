Santos reinaugura loja da Vila e lança camisa em homenagem ao Rei Pelé nesta quinta

O Santos vai reinaugurar a Loja da Vila Belmiro, nesta quinta-feira, às 18 horas. Todo reformado, o espaço vai contar agora conta com cafeteria e barbearia, entre outras coisas. A reinauguração aconteceria em 2020, mas foi adiada pela pandemia.No evento será lançada uma camisa retrô em homenagem aos mil gols Pelé, mais uma homenagem do clube ao maior jogador de todos os tempos.

Na próxima terça-feira (15), o Peixe vai lançar Santos Store Online, loja de produtos licenciados do clube e já com a pré-venda da nova camisa oficial de 2022. No antigo modelo, a loja era administrada por um empresa terceirizada. Agora, o clube fará diretamente a operação das ações com um novo parceiro, o Grupo Inter, que já possui grande experiência no ramo.

A expectativa também é que neste primeiro semestre o clube inaugure uma loja física em local estratégico de São Paulo. O clube procura um ponto para depois realizar um projeto de arquitetura e a construção da obra. No segundo semestre, o Peixe deverá ter algumas lojas físicas em shoppings na Baixada Santista (ao menos duas).Além disso, o clube também planeja uma loja itinerante para acompanhar o clube na temporada. O Grupo Inter vai operar as lojas truck que ficaram em locais estratégicos como no Porto de Santos em temporada de cruzeiros.