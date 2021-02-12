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futebol

Santos registra Robson Reis e aguarda Luan Peres

Luan Peres precisa ser registrado nesta sexta para enfrentar o Coritiba neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 10:57

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 10:57

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos conseguiu o registro de Robson Reis, zagueiro elogiado pelo técnico Cuca, na CBF. O jogador teve seu contrato regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) de quinta-feira e poderá ser uma opção para o clube a partir do Campeonato Paulista.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroAgora, o Peixe aguarda o contrato de Luan Peres ser publicado no BID ainda nesta sexta-feira. O contrato de empréstimo do jogador foi rescindido na terça-feira, um novo contrato definitivo foi assinado pelo defensor e enviado para a Fifa. O Santos aguarda a posição da entidade para poder contar com o Luan diante o Coritiba, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.
A Fifa já aprovou casos similares, como do Guilherme Bissoli, do Athlético Paranaense, e dois do Santos, Lucas Henrique Barbosa e do próprio Robson Alves Reis. Todos chegaram aos clubes antes dos transferbans, em contratos de empréstimos.Luan Peres veio para o Santos por empréstimo ainda em 2019, com vínculo até o final de 2020. Com a temporada esticada, por conta da Pandemia, o defensor teve seu empréstimo prorrogado até 15 de fevereiro, com garantia de compra em caso de final de Libertadores.
Além disso, o meia-atacante Alexandro Tam teve seu contrato publicado no BID nesta quinta-feira. Ele retornou do empréstimo ao Confiança.

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