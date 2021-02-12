Santos registra Robson Reis e aguarda Luan Peres

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos conseguiu o registro de Robson Reis, zagueiro elogiado pelo técnico Cuca, na CBF. O jogador teve seu contrato regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) de quinta-feira e poderá ser uma opção para o clube a partir do Campeonato Paulista.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroAgora, o Peixe aguarda o contrato de Luan Peres ser publicado no BID ainda nesta sexta-feira. O contrato de empréstimo do jogador foi rescindido na terça-feira, um novo contrato definitivo foi assinado pelo defensor e enviado para a Fifa. O Santos aguarda a posição da entidade para poder contar com o Luan diante o Coritiba, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

A Fifa já aprovou casos similares, como do Guilherme Bissoli, do Athlético Paranaense, e dois do Santos, Lucas Henrique Barbosa e do próprio Robson Alves Reis. Todos chegaram aos clubes antes dos transferbans, em contratos de empréstimos.Luan Peres veio para o Santos por empréstimo ainda em 2019, com vínculo até o final de 2020. Com a temporada esticada, por conta da Pandemia, o defensor teve seu empréstimo prorrogado até 15 de fevereiro, com garantia de compra em caso de final de Libertadores.