Santos reduz risco de rebaixamento pela metade após derrota do Grêmio

O Santos sequer entrou em campo na sexta-feira, mas o torcedor alvinegro foi dormir mais feliz e aliviado quanto ao risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.De acordo com os cálculos da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a derrota do Grêmio para o Bahia por 3 a 1 reduziu pela metade a chance de o Alvinegro Praiano conhecer a Série B em 2022.Para ser mais exato, o Peixe, que no domingo enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, tem 0,46% de possibilidades de cair, e precisa de muito pouco para zerar de uma vez por todas essa ameaça.
Outros 8 times estão com mais motivos para temer o "fantasma" do que o time comandado por Fábio Carille. Assim como o Santos, América-MG e Internacional, rival deste domingo, também têm matemáticas possibilidades de queda, mas ínfimas.
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Segundo a UFGM, além da Chapecoense, já matematicamente rebaixada, as chances de queda para a Segunda Divisão antes dos jogos deste sábado estão assim:
Sport: 99,01%;Grêmio: 96,7%;Juventude: 32,4%;Bahia: 26,9%;Atlético-GO: 23,4%;Atlhetico-PR: 9,5%;São Paulo: 8,7%;Cuiabá: 2,8%;Santos: 0,46%;América-MG: 0,074%;Internacional: 0,001%.