Santos reduz risco de rebaixamento pela metade após derrota do Grêmio

O Santos sequer entrou em campo na sexta-feira, mas o torcedor alvinegro foi dormir mais feliz e aliviado quanto ao risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.De acordo com os cálculos da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a derrota do Grêmio para o Bahia por 3 a 1 reduziu pela metade a chance de o Alvinegro Praiano conhecer a Série B em 2022.Para ser mais exato, o Peixe, que no domingo enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, tem 0,46% de possibilidades de cair, e precisa de muito pouco para zerar de uma vez por todas essa ameaça.