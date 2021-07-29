Santos recusa primeira proposta da Juventus para liberação de Kaio Jorge

O Santos recusou a primeira investida da Juventus pelo atacante Kaio Jorge. Para ter o jogador agora em agosto, o time italiano ofereceu € 3 milhões de euro (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual).Segundo apuração do LANCE!/Diário do Peixe, com pré-contrato acertado com o atacante, a Velha Senhora não pretende aumentar esse valor, o que pode fazer com que o jogador saia de forma gratuita no final de seu contrato. Sem clima, Kaio Jorge não deve mais entrar em campo pelo Santos. Existe a possibilidade de caso o atleta, o clube e a Juventus não entrem em um acordo, o camisa 9 seguirá treinando até o fim de seu contrato.