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futebol

Santos recusa primeira proposta da Juventus para liberação de Kaio Jorge

Clube italiano ofereceu cerca de R$ 18 milhões para antecipar a liberação do atacante...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 20:08

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 20:08
Crédito: CARLA CARNIEL / POOL / AFP
O Santos recusou a primeira investida da Juventus pelo atacante Kaio Jorge. Para ter o jogador agora em agosto, o time italiano ofereceu € 3 milhões de euro (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual).Segundo apuração do LANCE!/Diário do Peixe, com pré-contrato acertado com o atacante, a Velha Senhora não pretende aumentar esse valor, o que pode fazer com que o jogador saia de forma gratuita no final de seu contrato. Sem clima, Kaio Jorge não deve mais entrar em campo pelo Santos. Existe a possibilidade de caso o atleta, o clube e a Juventus não entrem em um acordo, o camisa 9 seguirá treinando até o fim de seu contrato.
O Santos chegou a aceitar uma proposta do Benfica pelo jogador. O clube português pagaria cerca de 3,5 milhões de Euros (algo em torno de 24 milhões), além de dois jogadores. O Peixe pediu o lateral-direito Gilberto, que trabalhou com o técnico Fernando Diniz no Fluminense. O staff do jogador, por sua vez, recusaram o negócio.Kaio Jorge é o artilheiro do Santos na atual temporada, com 8 gols. Ele marcou nas cinco competições disputadas pelo clube na temporada. Destaque nas categorias de base do Peixe desde o sub-13, Kaio Jorge entrou no radar dos clubes europeus após conquistar o título mundial Sub-17 em 2019 com a Seleção Brasileira. O jogador foi o chuteira de bronze da competição.

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