Santos recebe proposta do Famalicão, de Portugal, pelo zagueiro Alex

O Famalicão, de Portugal, realizou uma proposta de empréstimo pelo zagueiro Alex, jogador que não vem sendo aproveitado pelo técnico Fernando Diniz. A informação foi inicialmente divulgada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo LANCE/DIÁRIO DO PEIXE.A proposta de empréstimo foi enviada juntamente com a opção de compra do defensor no valor 1 milhão de euros (R$ 6 milhões) caso o jogador agrade. O Santos, por sua vez, estuda a possibilidade do negócio e ainda não retornou ao clube português.Nesta temporada, o Alvinegro Praiano perdeu sua dupla de zaga titular. Lucas Veríssimo foi para o Benfica, de Portugal, e Luan Peres, a pedido de Jorge Sampaoli, para o Olympique de Marseille, da França.Recentemente, o time da Vila Belmiro solicitou o retorno do zagueiro Wagner Leonardo, que estava emprestado ao Náutico. O motivo foi a venda de Luan Peres e a carência no setor.