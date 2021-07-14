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futebol

Santos recebe proposta do Famalicão, de Portugal, pelo zagueiro Alex

Defensor não vem sendo utilizado por Fernando Diniz e clube estuda o negócio...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 19:32

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 19:32
Crédito: Ivan Stort/Santos FC
O Famalicão, de Portugal, realizou uma proposta de empréstimo pelo zagueiro Alex, jogador que não vem sendo aproveitado pelo técnico Fernando Diniz. A informação foi inicialmente divulgada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo LANCE/DIÁRIO DO PEIXE.A proposta de empréstimo foi enviada juntamente com a opção de compra do defensor no valor 1 milhão de euros (R$ 6 milhões) caso o jogador agrade. O Santos, por sua vez, estuda a possibilidade do negócio e ainda não retornou ao clube português.Nesta temporada, o Alvinegro Praiano perdeu sua dupla de zaga titular. Lucas Veríssimo foi para o Benfica, de Portugal, e Luan Peres, a pedido de Jorge Sampaoli, para o Olympique de Marseille, da França.Recentemente, o time da Vila Belmiro solicitou o retorno do zagueiro Wagner Leonardo, que estava emprestado ao Náutico. O motivo foi a venda de Luan Peres e a carência no setor.
Alex não atua desde a vitória do Peixe por 2 a 1 contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista. Além de sofrer uma lesão no tornozelo, o jogador contraiu depois Covid-19 e acabou perdendo espaço no time.
Atualmente, o Santos tem à disposição de Fernando Diniz no elenco seis zagueiros: Luiz Felipe, Danilo Boza, Kaiky, Wagner Leonardo, Robson Reis e Alex.

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