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futebol

Santos recebe mais de R$ 3 milhões por venda do meia Vecchio

Peixe recebeu nos últimos dias 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões), dinheiro da venda de Emiliano Vecchio ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, realizada em julho de 2019...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 15:13

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 15:13

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos teve mais uma boa notícia nesta semana. O clube recebeu R$ 3,3 milhões do Al-Ittihad-SAU pela transferência do meia Vecchio, realizada ainda em 2019. Com isso, o clube consegue arrecadar mais dinheiro para acertar os salários com o elenco e também realizar o pagamento de Cléber Reis junto ao Hamburgo, da Alemanha.
Com a venda de Sasha para o Atlético-MG e o recebimento do valor de Vecchio, o Peixe já arrecadou cerca de R$ 13 milhões nos últimos dias. Ainda há a expectativa da confirmação da venda do zagueiro Jackson Porozo ao Boavista, de Portugal. Se confirmado, o negócio irá somar mais R$ 3 milhões aos cofres.
Vecchio foi contratado pelo Santos em 2016, onde como segundo volante e armador. Porém, ele nunca se firmou no elenco e chegou a treinar separadamente. Ele realizou 41 jogos pelo santos, marcando um gol.

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