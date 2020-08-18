Santos recebe mais de R$ 3 milhões por venda do meia Vecchio

Crédito: Ivan Storti/Santos

O Santos teve mais uma boa notícia nesta semana. O clube recebeu R$ 3,3 milhões do Al-Ittihad-SAU pela transferência do meia Vecchio, realizada ainda em 2019. Com isso, o clube consegue arrecadar mais dinheiro para acertar os salários com o elenco e também realizar o pagamento de Cléber Reis junto ao Hamburgo, da Alemanha.

Com a venda de Sasha para o Atlético-MG e o recebimento do valor de Vecchio, o Peixe já arrecadou cerca de R$ 13 milhões nos últimos dias. Ainda há a expectativa da confirmação da venda do zagueiro Jackson Porozo ao Boavista, de Portugal. Se confirmado, o negócio irá somar mais R$ 3 milhões aos cofres.