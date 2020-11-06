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futebol

Santos recebe duas propostas por Lucas Veríssimo

Benfica e Al-Nassr mostraram interesse pelo zagueiro. Proposta saudita agradou mais a diretoria santista, mas o interesse europeu cativou o jogador...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 16:15

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 16:15

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos recebeu duas propostas pelo zagueiro Lucas Veríssimo. Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (06), o Comitê Gestor analisou o interesse de Al-Nassr (SAU) e Benfica (POR) pelo zagueiro. Os Encaranados ofereceam ao Peixe a aquisição por empréstimo de um ano ao defensor, que se apresentaria em janeiro de 2021 e ficaria cedido aos europeus até janeiro de 2022. A partir daí, o Benfica pagaria ao Alvinegro 6,5 milhões de euros (R$ 41,7 mi) em prestações. Precisando de verba nesse momento, a alternativa santista seria acertar um empréstimo bancário onde o Peixe arcaria apenas com o valor de 5,2% de juros ao ano e o restante seria transferido diretamente do clube lusitano a instituição.
Já os sauditas ofereceram um pagamento instantâneo de 3 milhões de dólares (R$ 16,2 mi) por Veríssimo com o depósito de mais 3,5 milhões de dólares (R$ 18,9 mi) em janeiro, quando o Al-Nassr espera a chegada do zagueiro.
O interesse português agradou mais o defensor, que sonha em atuar na Europa e ganhar mais visibilidade para defender a Seleção Brasileira, já o saudita encheu mais os olhos da direção santista. Ambas as propostas foram encaminhadas do Comitê Gestor ao Conselho Fiscal e terão que ser discutidas pelo Conselho Deliberativo para aprovação ou não.

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