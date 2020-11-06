Santos recebe duas propostas por Lucas Veríssimo

O Santos recebeu duas propostas pelo zagueiro Lucas Veríssimo. Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (06), o Comitê Gestor analisou o interesse de Al-Nassr (SAU) e Benfica (POR) pelo zagueiro. Os Encaranados ofereceam ao Peixe a aquisição por empréstimo de um ano ao defensor, que se apresentaria em janeiro de 2021 e ficaria cedido aos europeus até janeiro de 2022. A partir daí, o Benfica pagaria ao Alvinegro 6,5 milhões de euros (R$ 41,7 mi) em prestações. Precisando de verba nesse momento, a alternativa santista seria acertar um empréstimo bancário onde o Peixe arcaria apenas com o valor de 5,2% de juros ao ano e o restante seria transferido diretamente do clube lusitano a instituição.