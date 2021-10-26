Santos realizará live para lançamento do 'Token da Vila' nesta terça

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

O Santos vai realizar uma live nesta terça-feira, às 19 horas, para o lançamento do token do clube. Os ex-jogadores Léo e Renato vão participar, além de Guto Antunes e Ronaldo Faria, do Mercado Bitcoin. O clube vai ganhar um token baseado no mecanismo de solidariedade da Fifa, chamado TOKEN DA VILA. Com isso, os torcedores do Peixe e seus admiradores podem ajudar o clube a seguir sua reestruturação financeira e ainda investir num produto ligado a uma cesta formada por Meninos da Vila, como Neymar Jr.O token, que custará R$ 50 cada na sua oferta inicial, é lastreado no direito que o Santos tem sobre 12 jogadores que o clube formou através do mecanismo de solidariedade da Fifa, que estabelece que um percentual de até 5% sobre cada transferência do jogador seja retornado aos clubes que o formaram entre os 12 e 23 anos. Com isso, o TOKEN DA VILA será remunerado toda vez que acontecer uma transferência onerosa de um dos jogadores da cesta. Serão cerca de 600 mil tokens, que totalizam uma oferta de R$ 30 milhões ao mercado.

A cesta é formada por jogadores jovens que têm uma carreira ascendente e contam com grande potencial de valorização, sobretudo no ano que vem, quando acontece a próxima Copa do Mundo. Além do craque Neymar Jr., também estão na cesta Gabriel Barbosa, atual artilheiro da Copa Libertadores, Rodrygo, Alex Sandro e Lucas Veríssimo, jogadores convocados regularmente para a Seleção Brasileira e também Emerson Palmieri, naturalizado italiano, convocado regularmente para a seleção italiana campeã da Eurocopa deste ano.CRONOGRAMA DA OFERTA DOS TOKENS

Nos quatro primeiros meses de oferta primária do Token da Vila, o valor unitário do token se mantém com valor fixo (R$50,00 cada), e após este período será aberto o mercado secundário onde o preço do token varia de acordo com a oferta e demanda do mercado, e os investidores terão a oportunidade de comprar e vender os tokens de acordo com a flutuação de preço.

Jogadores da cesta• Alan Patrick (Shakhtar Donetsk da Ucrânia);• Alex Sandro (Juventus de Turim, Itália);• Caio Henrique (Monaco, França);• Emerson Palmieri (Olympique Lyon, França);• Gabriel Barbosa (Flamengo, Brasil);• Gustavo Henrique (Flamengo, Brasil);• Jean Lucas, (Monaco, França);• Kaio Jorge (Juventus, Itália);• Lucas Veríssimo (Benfica, Portugal);• Neymar Jr (Saint-Germain, França);• Rodrygo Goes (Real Madrid, Espanha)• Yuri Alberto (Internacional, Brasil).

Sobre o Mercado Bitcoin

O Mercado Bitcoin é a maior plataforma de negociação de criptomoedas e ativos alternativos da América Latina. A empresa, que oferece liberdade, segurança e liquidez nas negociações, está entre as 25 exchanges mais confiáveis do mundo para negociar criptoativos, segundo estudo conduzido pelo Blockchain Transparency Institute (BTI). Com 3 milhões de clientes e mais de R$ 40 bilhões já negociados desde sua criação em 2013, a empresa está transformando a relação das pessoas com seu próprio dinheiro e democratizando o acesso a ativos alternativos com liquidez e segurança.

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