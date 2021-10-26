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futebol

Santos realizará live para lançamento do 'Token da Vila' nesta terça

Santos vai lançar projeto de tokenização lastreado no mecanismo de solidariedade...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 10:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 10:06
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos vai realizar uma live nesta terça-feira, às 19 horas, para o lançamento do token do clube. Os ex-jogadores Léo e Renato vão participar, além de Guto Antunes e Ronaldo Faria, do Mercado Bitcoin. O clube vai ganhar um token baseado no mecanismo de solidariedade da Fifa, chamado TOKEN DA VILA. Com isso, os torcedores do Peixe e seus admiradores podem ajudar o clube a seguir sua reestruturação financeira e ainda investir num produto ligado a uma cesta formada por Meninos da Vila, como Neymar Jr.O token, que custará R$ 50 cada na sua oferta inicial, é lastreado no direito que o Santos tem sobre 12 jogadores que o clube formou através do mecanismo de solidariedade da Fifa, que estabelece que um percentual de até 5% sobre cada transferência do jogador seja retornado aos clubes que o formaram entre os 12 e 23 anos. Com isso, o TOKEN DA VILA será remunerado toda vez que acontecer uma transferência onerosa de um dos jogadores da cesta. Serão cerca de 600 mil tokens, que totalizam uma oferta de R$ 30 milhões ao mercado.
A cesta é formada por jogadores jovens que têm uma carreira ascendente e contam com grande potencial de valorização, sobretudo no ano que vem, quando acontece a próxima Copa do Mundo. Além do craque Neymar Jr., também estão na cesta Gabriel Barbosa, atual artilheiro da Copa Libertadores, Rodrygo, Alex Sandro e Lucas Veríssimo, jogadores convocados regularmente para a Seleção Brasileira e também Emerson Palmieri, naturalizado italiano, convocado regularmente para a seleção italiana campeã da Eurocopa deste ano.CRONOGRAMA DA OFERTA DOS TOKENS
Nos quatro primeiros meses de oferta primária do Token da Vila, o valor unitário do token se mantém com valor fixo (R$50,00 cada), e após este período será aberto o mercado secundário onde o preço do token varia de acordo com a oferta e demanda do mercado, e os investidores terão a oportunidade de comprar e vender os tokens de acordo com a flutuação de preço.
Jogadores da cesta• Alan Patrick (Shakhtar Donetsk da Ucrânia);• Alex Sandro (Juventus de Turim, Itália);• Caio Henrique (Monaco, França);• Emerson Palmieri (Olympique Lyon, França);• Gabriel Barbosa (Flamengo, Brasil);• Gustavo Henrique (Flamengo, Brasil);• Jean Lucas, (Monaco, França);• Kaio Jorge (Juventus, Itália);• Lucas Veríssimo (Benfica, Portugal);• Neymar Jr (Saint-Germain, França);• Rodrygo Goes (Real Madrid, Espanha)• Yuri Alberto (Internacional, Brasil).
Sobre o Mercado Bitcoin
O Mercado Bitcoin é a maior plataforma de negociação de criptomoedas e ativos alternativos da América Latina. A empresa, que oferece liberdade, segurança e liquidez nas negociações, está entre as 25 exchanges mais confiáveis do mundo para negociar criptoativos, segundo estudo conduzido pelo Blockchain Transparency Institute (BTI). Com 3 milhões de clientes e mais de R$ 40 bilhões já negociados desde sua criação em 2013, a empresa está transformando a relação das pessoas com seu próprio dinheiro e democratizando o acesso a ativos alternativos com liquidez e segurança.
Sobre o MB Digital Assets
A MBDA, empresa do ecossistema da 2TM, é uma FMItech especializada em registros em blockchain e tokenização de ativos reais, desenvolvendo projetos para construção de uma infraestrutura para investimentos alternativos. É uma empresa do mesmo ecossistema do Mercado Bitcoin que proporciona a tokenização destes ativos, desenvolvendo estruturas de operações com ativos digitais.

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