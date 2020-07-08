Santos realiza treino de ataque contra defesa nesta terça-feira

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Após foco nas atividades de passe e finalizações nos primeiros dias de retomada das atividades com bola, os jogadores do Santos fizeram um treino de ataque contra defesa na atividade desta terça-feira no CT Rei Pelé.

Os jogadores foram divididos em dois grupos, respeitando as medidas de distanciamento social prevista no protocolo de prevenção contra o novo coronavírus.

Aos poucos os jogadores vão entrando no ritmo das atividades, após mais de 100 dias em quarentena, apenas mantendo a parte física à distância. Como alguns testes físicos foram feitos antes da retomada dos treinos com bola, o elenco santista está em forma e busca agora aprimorar os aspectos técnicos e táticos.

Após seis dias seguidos de trabalhos, os jogadores folgam nesta quarta-feira e retornam na quinta.