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futebol

Santos realiza treino de ataque contra defesa nesta terça-feira

Com parte física em dia, comissão técnica santista busca o aprimoramente dos aspectos técnicos e táticos...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 21:53

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 21:53

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após foco nas atividades de passe e finalizações nos primeiros dias de retomada das atividades com bola, os jogadores do Santos fizeram um treino de ataque contra defesa na atividade desta terça-feira no CT Rei Pelé.
Os jogadores foram divididos em dois grupos, respeitando as medidas de distanciamento social prevista no protocolo de prevenção contra o novo coronavírus.
Aos poucos os jogadores vão entrando no ritmo das atividades, após mais de 100 dias em quarentena, apenas mantendo a parte física à distância. Como alguns testes físicos foram feitos antes da retomada dos treinos com bola, o elenco santista está em forma e busca agora aprimorar os aspectos técnicos e táticos.
Após seis dias seguidos de trabalhos, os jogadores folgam nesta quarta-feira e retornam na quinta.
A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu a data para retomada do Estadual, já o Brasileirão deve iniciar no dia 9 de agosto. Contudo, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) afirmou que, segundo foi assinado pelo Poder Executivo e a FPF, os times paulistas não podem iniciar a competição nacional antes de encerrarem o campeonato local.

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