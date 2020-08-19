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futebol

Santos realiza novo teste e elenco e comissão negativam para a covid-19

Todos os atletas e membros da comissão técnica estão liberados para a viagem a Recife. O Peixe enfrenta o Sport nesta quinta-feira, às 19h15, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 11:27

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 11:27

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos realizou novos exames com o elenco e membros da comissão técnica para o coronavírus nessa semana e todos testaram negativos. Sendo assim, todos estão liberados para a viagem a Recife, onde o Peixe enfrentará o Sport, às 19h15, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
Vladimir e Lucas Veríssimo são desfalques para a partida. O zagueiro segue se recuperando do ferimento corto contuso no joelho esquerdo (um corte profundo na região), enquanto o goleiro, de uma inflamação no pé direito.
Sem a dupla, é provável que João Paulo e Alex sejam seus substitutos. Ambos agradaram Cuca quando atuaram contra o Athletico-PR. Além disso, Luiz Felipe sofreu uma avulsão do tendão do adutor esquerdo. O zagueiro já iniciou o tratamento, mas não tem prazo para retornar.
O time viaja no início desta tarde para Recife e treina normalmente na sexta, ainda no nordeste. O próximo duelo será contra o Palmeiras, no domingo, no Morumbi.

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