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Santos quita dívida com Huachipato pela compra de Soteldo

Peixe anunciou nesta sexta ter encerrado o pagamento da dívida com o clube chileno...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 15:16

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 15:16
Crédito: Santos quitou a dívida pela contratação de Soteldo (Divulgação/Santos FC
O Santos quitou as dívidas com o Huachipato, do Chile, pela compra do meia-atacante venezuelano Yeferson Soteldo. Além do Huachipato, o Santos também já quitou as dívidas com o Hamburgo (Alemanha), Atlético Nacional (Colômbia) e Brugge (Bélgica).- Vamos buscando, sobretudo, a recuperação da credibilidade do clube. São problemas que poderiam gerar novos transtornos e estamos trabalhando para evitar que voltem a ocorrer, que fiquem no passado - afirma o presidente do Santos, Andres Rueda.O Santos comprou 50% dos direitos do atacante venezuelano Soteldo em 2019, mas nunca pagou ao Huachipato. O caso foi resolvido com a venda do jogador ao Toronto, do Canadá, em abril deste ano. Com a transferência, o Peixe conseguiu a liberação do Transfer Ban, imposto pela FIFA e voltou a contratar atletas. A venda foi fechada por US$ 6 milhões, com o Santos repassando seus 50% para o clube chileno e agora quitou os US$ 500 mil restantes do acordo.
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