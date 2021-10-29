Santos quita dívida com Huachipato pela compra de Soteldo

O Santos quitou as dívidas com o Huachipato, do Chile, pela compra do meia-atacante venezuelano Yeferson Soteldo. Além do Huachipato, o Santos também já quitou as dívidas com o Hamburgo (Alemanha), Atlético Nacional (Colômbia) e Brugge (Bélgica).- Vamos buscando, sobretudo, a recuperação da credibilidade do clube. São problemas que poderiam gerar novos transtornos e estamos trabalhando para evitar que voltem a ocorrer, que fiquem no passado - afirma o presidente do Santos, Andres Rueda.O Santos comprou 50% dos direitos do atacante venezuelano Soteldo em 2019, mas nunca pagou ao Huachipato. O caso foi resolvido com a venda do jogador ao Toronto, do Canadá, em abril deste ano. Com a transferência, o Peixe conseguiu a liberação do Transfer Ban, imposto pela FIFA e voltou a contratar atletas. A venda foi fechada por US$ 6 milhões, com o Santos repassando seus 50% para o clube chileno e agora quitou os US$ 500 mil restantes do acordo.