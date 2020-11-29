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futebol

Santos propõe renovação de goleiro da equipe B

Matheus Saldanha defende a equipe de aspirantes do Peixe e tem contrato válido até o fim do próximo mês. Goleiro agradou os dirigentes do Alvinegro...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 09:00
Crédito: Matheus Saldanha, goleiro do sub-23 do Santos (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos
O Santos propôs uma oferta de renovação com o goleiro Matheus Santana, atualmente das categorias de base do clube. Com 20 anos, ele atua na equipe B.
A performance e treinos de Matheus agradaram à diretoria santista, que pensa na renovação de um ano com o goleiro desde a última semana. O vínculo atual é até o fim de 2020.
A renovação também passa pela preocupação no atual elenco profissional. Com o surto de Covid-19 no início do mês, o Santos não tinha à disposição os goleiros Vladimir e João Paulo, restando apenas John. Paulo Mazotti, também da equipe B, foi chamado para compor o banco de reservas.
Toda ação da diretoria santista precisa passar pela aprovação do Conselho Deliberativo na próxima reunião. Isso acontece desde outubro, quando inicia o prazo de três meses até as eleições presidenciais.

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