Santos propõe renovação de goleiro da equipe B

Crédito: Matheus Saldanha, goleiro do sub-23 do Santos (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

O Santos propôs uma oferta de renovação com o goleiro Matheus Santana, atualmente das categorias de base do clube. Com 20 anos, ele atua na equipe B.

A performance e treinos de Matheus agradaram à diretoria santista, que pensa na renovação de um ano com o goleiro desde a última semana. O vínculo atual é até o fim de 2020.

A renovação também passa pela preocupação no atual elenco profissional. Com o surto de Covid-19 no início do mês, o Santos não tinha à disposição os goleiros Vladimir e João Paulo, restando apenas John. Paulo Mazotti, também da equipe B, foi chamado para compor o banco de reservas.