Santos propõe renovação de goleiro da equipe B

O Santos propôs uma oferta de renovação com o goleiro Matheus Santana, atualmente das categorias de base do clube. Com 20 anos, ele atua na equipe B.
A performance e treinos de Matheus agradaram à diretoria santista, que pensa na renovação de um ano com o goleiro desde a última semana. O vínculo atual é até o fim de 2020.
A renovação também passa pela preocupação no atual elenco profissional. Com o surto de Covid-19 no início do mês, o Santos não tinha à disposição os goleiros Vladimir e João Paulo, restando apenas John. Paulo Mazotti, também da equipe B, foi chamado para compor o banco de reservas.
Toda ação da diretoria santista precisa passar pela aprovação do Conselho Deliberativo na próxima reunião. Isso acontece desde outubro, quando inicia o prazo de três meses até as eleições presidenciais.