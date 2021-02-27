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Santos promove mais cinco da base para a estreia no Paulista

Peixe estreará no Paulistão domingo, contra o Santo André, partida que será disputada no estádio do Canindé. Equipe mais uma vez entrará em campo cheia de Meninos da Vila...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 22:14

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 22:14
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A temporada 2020 acabou na quinta-feira e, nesta sexta, o Santos já começou sua preparação para a estreia na temporada 2021. Domingo já tem jogo contra o Santo André e mais cinco garotos da base foram integrados ao elenco profissional para a partida: o zagueiro Kaiky Fernandes, os laterais-direitos Sandro e Mikael, o lateral-esquerdo Pedro Scaramussa e o meio-campista Kevin Malthus.A promoção dos jovens ao time de cima se dá pelo fato do Santos ter 18 desfalques para a partida, entre lesionados, selecionáveis e jogadores que estão de recesso. Para a última rodada do Brasileirão, Gabriel Pirani e Allanzinho já tinham subido e até entraram em campo contra o Bahia.O clube já tinha dado recesso para Pará, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Lucas Braga e Soteldo antes do jogo contra o Bahia. Após a partida, John, João Paulo, Luiz Felipe e Sandry também ganharam folga.Além desses jogadores, o Peixe também não conta com lateral Madson, o zagueiro Laércio, os meias Jobson e Carlos Sánchez, e os atacantes Kaio Jorge e Raniel, todos no departamento médico. Já os atacantes Marcos Leonardo e Renyer estão com a Seleção Brasileira Sub-18.
O Santos estreia no Campeonato Paulista neste domingo, quando enfrenta o Santo André, às 19h. O Peixe é visitante no duelo, mas o jogo será no Estádio do Canindé, em São Paulo.

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