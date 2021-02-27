Santos promove mais cinco da base para a estreia no Paulista

A temporada 2020 acabou na quinta-feira e, nesta sexta, o Santos já começou sua preparação para a estreia na temporada 2021. Domingo já tem jogo contra o Santo André e mais cinco garotos da base foram integrados ao elenco profissional para a partida: o zagueiro Kaiky Fernandes, os laterais-direitos Sandro e Mikael, o lateral-esquerdo Pedro Scaramussa e o meio-campista Kevin Malthus.A promoção dos jovens ao time de cima se dá pelo fato do Santos ter 18 desfalques para a partida, entre lesionados, selecionáveis e jogadores que estão de recesso. Para a última rodada do Brasileirão, Gabriel Pirani e Allanzinho já tinham subido e até entraram em campo contra o Bahia.O clube já tinha dado recesso para Pará, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Lucas Braga e Soteldo antes do jogo contra o Bahia. Após a partida, John, João Paulo, Luiz Felipe e Sandry também ganharam folga.Além desses jogadores, o Peixe também não conta com lateral Madson, o zagueiro Laércio, os meias Jobson e Carlos Sánchez, e os atacantes Kaio Jorge e Raniel, todos no departamento médico. Já os atacantes Marcos Leonardo e Renyer estão com a Seleção Brasileira Sub-18.