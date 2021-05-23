Santos procura o Fluminense e abre negociação por Paulo Henrique Ganso

Crédito: Lucas Merçon/FFC

O Santos quer ter Paulo Henrique Ganso de volta e já procurou o Fluminense para iniciar as negociações pelo meia. Depois de demonstrar um interesse inicial nos últimos dias, o Peixe planeja ter o jogador por empréstimo. Como não tem muito poder financeiro, uma alternativa seria pagar uma parte dos salários. O contrato do camisa 10 com o Tricolor é válido até o fim de 2023.

A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!, que apurou que o clube paulista não pagaria mais de R$ 150 mil pelo salário do jogador, fazendo com que os cariocas arcassem com pouco mais de 50% dos vencimentos. Como é reserva e atualmente está atrás de Nene e Cazares na disputa, Ganso e seu estafe veem a possível transferência com bons olhos. Agora, a missão será chegar a um acordo financeiro com o Flu, o que deve acontecer em breve.

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O meia tem um dos maiores salários do elenco e ainda não conseguiu se firmar após assinar o longo contrato de cinco anos. Depois de conviver com lesões e pouco ser aproveitado na última temporada, depois da chegada de Roger Machado são oito partidas, todas no Campeonato Carioca, sendo cinco como titular. Ele fez três gols e deu duas assistências.

Aos 31 anos, Ganso agrada ao técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou no Fluminense em 2019 e fez sua melhor temporada no clube. Foram 47 partidas naquele ano e cinco gols marcados. No total pelo Tricolor, são 87 partidas e nove gols.

O nome de Paulo Henrique Ganso divide opiniões no Comitê de Gestão do Santos. Além da questão técnica, há dúvidas sobre uma volta do jogador ao clube pela saída forçada para o São Paulo, em 2012. Depois de um possível acordo nas condições com o Fluminense, o acordo ainda teria de ser votado no Comitê de Gestão.