Santos procura o Fluminense e abre negociação por Paulo Henrique Ganso

O Santos quer ter Paulo Henrique Ganso de volta e já procurou o Fluminense para iniciar as negociações pelo meia. Depois de demonstrar um interesse inicial nos últimos dias, o Peixe planeja ter o jogador por empréstimo. Como não tem muito poder financeiro, uma alternativa seria pagar uma parte dos salários. O contrato do camisa 10 com o Tricolor é válido até o fim de 2023.
A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!, que apurou que o clube paulista não pagaria mais de R$ 150 mil pelo salário do jogador, fazendo com que os cariocas arcassem com pouco mais de 50% dos vencimentos. Como é reserva e atualmente está atrás de Nene e Cazares na disputa, Ganso e seu estafe veem a possível transferência com bons olhos. Agora, a missão será chegar a um acordo financeiro com o Flu, o que deve acontecer em breve.
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O meia tem um dos maiores salários do elenco e ainda não conseguiu se firmar após assinar o longo contrato de cinco anos. Depois de conviver com lesões e pouco ser aproveitado na última temporada, depois da chegada de Roger Machado são oito partidas, todas no Campeonato Carioca, sendo cinco como titular. Ele fez três gols e deu duas assistências.
Aos 31 anos, Ganso agrada ao técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou no Fluminense em 2019 e fez sua melhor temporada no clube. Foram 47 partidas naquele ano e cinco gols marcados. No total pelo Tricolor, são 87 partidas e nove gols.
O nome de Paulo Henrique Ganso divide opiniões no Comitê de Gestão do Santos. Além da questão técnica, há dúvidas sobre uma volta do jogador ao clube pela saída forçada para o São Paulo, em 2012. Depois de um possível acordo nas condições com o Fluminense, o acordo ainda teria de ser votado no Comitê de Gestão.
Revelado nas categorias de base do Santos, Paulo Henrique Ganso viveu seus melhores dias da carreira na Vila Belmiro, onde ganhou três vezes o Campeonato Paulista, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Em 2012, ele foi para o São Paulo e depois esteve no Sevilla (ESP) e no Amiens (FRA), em passagens bem apagadas, antes de desembarcar no Fluminense.