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futebol

Santos pretende trocar grafites por painéis nos muros do CT Rei Pelé

Presidente Andres Rueda falou sobre o assunto em reunião do Conselho Deliberativo...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 11:46

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 11:46
O Santos deve realizar, em breve, mudanças na famosa homenagem aos ídolos no muros do CT Rei Pelé. Atualmente, o clube coloca pinturas em grafite nos muros. A ideia da gestão Rueda é colocar painéis.- A gente limpou o muro do CT, mas é uma pintura antiga, que desgasta com o tempo e intempéries. Já é a terceira vez que fazem a grafitagem do muro e nunca está bom, a verdade é essa. Eu pretendo mudar essa parte artística do muro, prefiro que ele seja preenchido com figuras em painéis, retratando nossos ídolos e história. Painéis você pode retirar, recuperar, colocar de volta, mudar - disse Andres Rueda em reunião no Conselho Deliberativo.
O Santos realizou, recentemente, uma lavagem geral dos muros do CT Rei Pelé. O clube agora pretende decidir se uma nova arte será desenhada ou apenas uma revitalização irá acontecer.Em 2007, a parte da frente do CT, como é possível ver na imagem, foi reformado. O artista Paulo Consentino é o responsável pela confecção dos muros históricos do CT Rei Pelé.
Em março de 2020, o Peixe colocou em votação do torcedor santista três projetos artísticos como propostas para revitalização do Muro do CT Rei Pelé. Foram 25.945 participantes. Com 11.866 votos (42% do total), a arte de Beto foi a preferida da torcida santista que participou do processo de seleção, ocupando o primeiro lugar e selecionada para revitalizar o Muro. Já em segundo lugar ficou Gabriela, com 9.868 votos (35%). Em terceiro lugar ficou Thiago, com 6.300 votos (22%).
Dentro do CT, a pedido de Edu Dracena, executivo de futebol, e de Guilherme Lipi, gerente de esportes, o clube mudou a identidade visual do centro de treinamento para que os jogadores fossem recepcionados com um novo ambiente resgatando a história do Peixe.
Crédito: SantospretendemudarvisualdoCTReiPelé(Foto:IvanStorti/SantosFC

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