Santos precisa torcer contra o Athlético-PR por Libertadores. Entenda

Crédito: Reprodução/Twitter do Santos

O Santos precisa torcer contra o Athletico-PR nas decisões contra Atlético-MG na final Copa do Brasil e diante o Red Bull Bragantino na final da Copa Sul-Americana para aumentar suas chances de conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2022.O Campeonato Brasileiro dá seis vagas na Copa Libertadores. A diferença do Santos para o sexto colocado atualmente (Internacional) é de seis pontos, mas pode chegar a nove em caso de vitória do Corinthians sobre a Chapecoense, na Neo Química Arena, nesta segunda.

No entanto, o Red Bull Bragantino, quarto colocado, está na final da Copa Sul-americana e o Atlético-MG, líder, na final da Copa do Brasil. Nos dois casos, o adversário é o Athletico-PR, atualmente na 15ª colocação. Se Red Bull Bragantino e Atlético-MG venceram as decisões, garantem vaga na Libertadores de 2022 e transformam o G6 do Brasileirão em G8.Se o Athletico-PR vencer uma das decisões, garante vaga na Libertadores e o seu rival terá de ficar com uma das vagas pelo Brasileiro. Como a equipe paranaense está longe das primeiras colocações, o Brasileirão então teria um G7.

Além disso, Palmeiras, vice-líder, e Flamengo, terceiro colocado, disputam a final da Libertadores deste ano e o campeão também estará garantido na edição de 2022. Ou seja, sem título do Athletico-PR teremos G9 no Brasileirão e com algum título da equipe paranaense teremos G8.

A diferença do Santos para o oitavo colocado, o Fluminense, é de quatro pontos, e para o nono, o América-MG, de apenas três. A diferença para o primeiro time na zona de rebaixamento, o Sport, é maior, de cinco pontos. Se o Alvinegro brigar na parte do meio da tabela ainda poderá conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. Se o Athletico-PR não vencer as decisões e abrir um G9, o 10ª ao 15ª colocado terá vaga na Sul-Americana que dá seis vagas via brasileiro.