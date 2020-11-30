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Santos pode ter cinco retornos no time titular na decisão contra a LDU

João Paulo, Luan Peres, Alison e Jean podem voltar diante do time do Equador. Soteldo, que começou no banco de reservas no sábado, completará o ataque com Marinho e Kaio Jorge...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 06:30

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 06:30
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos pode ter cinco retornos ao time titular na decisão contra a LDU, do Equador, nesta terça-feira, na Vila Belmiro, às 19h15 (de Brasília), pelo jogo de volta da Copa Libertadores.
O goleiro João Paulo, o zagueiro Luan Peres, o volante Alison e o meia Jean Mota podem iniciar a decisão após descansarem na vitória do Peixe sobre o Sport, por 4 a 2, há dois dias. O camisa 34 e o defensor têm as vidas mais complicadas pelos 'rivais' John e Luiz Felipe estarem em boa fase e em um melhor ritmo de jogo. O atacante Soteldo voltará a ser titular.
Além disso, Luan Peres já completou os 10 dias de quarentena por causa do contágio do novo coronavírus, mas ainda precisa realizar um novo teste antes de saber se pode ser opção de Cuca contra a equipe equatoriana.
Cuca quis poupar Alison e sequer o relacionou. Jean Mota, por sua vez, assistiu os 90 minutos do triunfo do banco de reservas. A força defensiva e a experiência também podem pesar para a dupla começar contra a LDU. O outro ponto foi que os substitutos Jobson e Lucas Lourenço tiveram atuações discretas no último sábado.Soteldo foi o único que entrou, melhorou a dinâmica do ataque e marcou o gol que selou a vitória do Santos. Ele formará o trio ofensivo com Kaio Jorge e Marinho.
Um possível Santos é: John (João Paulo); Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Luan Peres) e Felipe Jonatan; Alison (Jobson), Diego Pituca e Jean Mota; Soteldo, Kaio Jorge e Marinho.
O primeiro e único treinamento do Santos será nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé. Como de costume em todas as vésperas de partidas, o treinador deve comandar um rachão e focar em fundamentos essenciais, como a bola parada e finalizações. A tendência é não esboçar um time e apostar no diálogo com os titulares.
O Santos pode empatar e até perder por 1 a 0 que garante a classificação para as quartas de final da competição continental. Se passar, encara o vencedor entre Grêmio e Guarani, do Paraguai.

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