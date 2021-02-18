Santos pode garantir vaga na Copa Libertadores no domingo; veja o que precisa acontecer

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos pode carimbar sua vaga na fase preliminar da Copa Libertadores no próximo domingo. O Peixe enfrenta o Fluminense, às 18h15min, na Vila Belmiro, e garante a classificação em caso de vitória e o Athletico-PR não vencer o Grêmio no mesmo horário, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroCom essa combinação, o Santos chegaria a 56 pontos e não poderia ser mais alcançado por times que estão atrás dele na classificação, como o próprio Athletico-PR, o Red Bull Bragantino e o Corinthians. Se não perder para o clube paranaense, o Grêmio também garante a classificação para a Libertadores independentemente da conquista da Copa do Brasil (o time pega o Palmeiras na final). O Peixe tem condições de chegar até na sexta colocação do Brasileirão.

Se o Santos empatar com o Fluminense, ainda pode garantir a vaga. Para isso, dependeria de o Athlético-PR perder do Grêmio, o Corinthians não ganhar do Vasco na Neo Química Arena e o Red Bull Bragantino não vencer o Goiás em Goiânia.O Campeonato Brasileiro dá seis vagas na Copa Libertadores, sendo quatro na fase de grupos e duas na fase preliminar. A Copa do Brasil dá a sétima vaga ao país na competição Sul-americana. Como o Palmeiras ganhou a Copa Libertadores, o Brasil terá oito representantes na próxima edição.O Santos não tem mais condições de conquistar uma vaga direta na Libertadores. Em caso de classificação como Brasil 7, o Peixe pega na fase pré o Ayacucho. Se for o Brasil 8, o adversário será o Desportivo Lara. Em caso de eliminação nesse fase, o clube não teria vaga na Copa Sul-Americana.