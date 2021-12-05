Santos pode garantir permanência na Série A neste domingo. Saiba como

O Santos pode garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo mesmo sem entrar em campo. Para que isso aconteça, basta que o Bahia não vença o Fluminense, às 16 horas, na Fonte Nova.Em caso de empate ou derrota neste domingo, o Bahia não poderá mais chegar aos 46 pontos do Peixe. A equipe baiana ainda não estará rebaixada, mas não poderá superar o Santos.

Caso o Bahia vença o jogo deste domingo, o Santos precisará de apenas um empate contra o Flamengo na segunda, no Maracanã, para garantir a permanência na Série A.

Com vitória do Bahia neste domingo e derrota do Santos na segunda, o Peixe ainda pode garantir a permanência antes da última jogada se o Cuiabá perder para o Fortaleza nesta segunda, na Arena Pantanal. Nesse caso, o Cuiabá só poderia chegar aos 46 pontos do Santos, mas com uma vitória a menos.A confirmação da permanência na Série A é importante para o Santos já começar a definir o futuro. O técnico Fábio Carille revelou na sexta-feira, em entrevista coletiva, que espera salvar a equipe do rebaixamento para confirmar a sua permanência no clube para a próxima temporada.