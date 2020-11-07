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Santos pode chegar a 300a vitória na era de pontos corridos do Brasileirão contra o Bragantino

Caso confirme a marca neste domingo (08), o Peixe será o segundo time a conseguir o feito...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 07:00

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 07:00

Crédito: Divulgação/Santos FC
Um triunfo diante do Red Bull Bragantino neste domingo (08), às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 20a rodada do Campeonato Brasileiro, pode ser histórico para o Santos. Caso o Peixe bata o Massa Bruta, fora de casa, chegará a sua 300a vitória na era dos pontos corridos da competição nacional.
Os três pontos conquistados no último domingo (01°), quando o Alvinegro bateu o Bahia por 3 a 1, na Vila Belmiro, pela 19a rodada do Brasileirão, foi o de número 299 da história santista na atual fórmula do campeonato, que persiste desde 2003. Caso o Santos chegue ao triunfo de número 300 no presente formato do Brasileiro, será o segundo clube atingir a marca. O primeiro foi o São Paulo, atualmente com 317 vitórias. Peixe e Tricolor não registram rebaixamentos neste período e, portanto, jogaram todos os Campeonatos Brasileiros da Série A desde 2003. Atrás do Alvinegro, o terceiro time com mais vitórias no Brasileirão é o Cruzeiro, que nesta temporada disputa a segunda divisão.
Juntando as 299 vitórias santistas nos Brasileiros de pontos corridos, o Peixe registra 1073 pontos conquistados. O aproveitamento é de 52,21%, já que o Alvinegro, além dos triunfos, registra 176 empates e 210 derrotas.
Em todos os quesitos, vitórias, pontos e aproveitamento, o Santos fica atrás apenas do Tricolor do Morumbi.

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