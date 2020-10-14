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Condenado por estupro

Santos perde patrocinador após contratação do atacante Robinho

'Por respeito às mulheres', a Orthopride acaba de romper o contrato de patrocínio que tinha com o clube até fevereiro de 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 20:14

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 20:14

O atacante Robinho, que é condenado por estupro na Itália
O atacante Robinho, que é condenado por estupro na Itália Crédito: Reprodução Santos FC
A contratação de Robinho começa a causar prejuízos ao Santos. "Por respeito às mulheres", a Orthopride acaba de romper o contrato de patrocínio que tinha com o clube até fevereiro de 2021.
A empresa de ortodontia estética estampava sua marca dentro do número das camisas e não quis ter sua marca atrelada a um jogador condenado por estupro na Itália. O Santos confirmou o rompimento do acordo.
Além de patrocinar o clube, a Orthopride também oferecia assistência odontológica para os atletas da base, ao time feminino e aos integrantes do profissional. O acordo do Santos com a Orthopride já durava mais de dois anos e os dirigentes já negociavam a renovação.
Agora, o clube luta para não perder mais parceiros. O Santos tenta, a todo custo, provar que Robinho foi condenado injustamente na Itália. O atacante já treina e aguarda o aval da diretoria para fazer sua estreia.
O anúncio de sua contratação, porém, vem gerando muitas críticas nas redes sociais. Será a quarta passagem do Robinho pela Vila Belmiro. Ele tem o respaldo do técnico Cuca e dos companheiros. Mas não da torcida num todo.

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