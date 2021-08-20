Santos perde para o Libertad e está fora da Copa Sul-Americana

Crédito: CESAR OLMEDO / POOL / AFP

Em mais uma atuação apática, o Santos perdeu para o Libertad por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Paraguai, e foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe venceu o primeiro jogo por 2 a 1, mas ficou fora pelo critério do gol marcado fora de casa.Agora, o Santos volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o Peixe recebe o Internacional na Vila Belmiro.

O jogo

O Santos entrou em campo para defender a vantagem do empate, mas não conseguiu segurar nem os 15 primeiros minutos. Aos 13, após cobrança de escanteio de Melgarejo da esquerda, Barboza desviou de cabeça no primeiro pau, João Paulo fez grande defesa, mas Sebástian Ferreira apareceu sozinho no segundo pau e empurrou para o gol.

Depois do gol, o Santos melhorou, passou a ficar mais com a bola, mas não conseguiu ameaçar o gol do Libertad principalmente pelas jornadas pouco inspiradas de Marcos Guilherme e Gabriel Pirani e pela falta de um atacante com mais presença de área.

No segundo tempo, o Peixe voltou com Marcos Leonardo na vaga de Gabriel Pirani e, logo com dois minutos, o atacante aproveitou cruzamento da direita e cabeceou no travessão de Martín Silva.Mesmo com mais iniciativa, o Santos seguia pecando na criação das jogadas. O Libertad por sua vez ameaçava nos contra-ataques. Em um deles, aos 19 minutos, João Paulo salvou o Peixe de levar o segundo. Aos 35, João Paulo fez outro milagre e evitou o segundo mais uma vez em cabeçada de Melgarejo.

O Santos terminou o jogo com seis atacantes, mas não conseguiu levar perigo para o Libertad.FICHA TÉCNICALIBERTAD 1 X 0 SANTOS

Data e hora: 19 de agosto de 2021, às 21h30 (Horário de Brasília)Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)Árbitro: Alexis Herrera (VEN)Assistentes: Carlos Lopez (VEN) e Jorge Urrego (VEN)VAR: Diego Haro (PER)Gol: Sebástian Ferreira, 13'/1ºT (1-0)Cartões amarelos: Vangioni, Bocanegra e Barboza (LIB) e Marcos Leonardo, Marcos Guilherme, João Paulo e Luiz Felipe (SAN)

LIBERTAD: Martín Silva; Mayada, Diego Viera, Barboza,Vangioni (Espinoza, aos 40'/2ºT); Melgarejo, Villalba (Franco, aos 36'/2ºT), Bocanegra, Ramón Martínez; Hugo Martínez e Sebastián Ferreira (Óscar Cardozo, aos 46'/2ºT). Técnico: Daniel Garnero