Santos perde para o Flamengo no CBLoL 2020 em clássico histórico

O Flamengo derrotou o Santos por 1 a 0 na tarde deste sábado no CBLoL (Campeonato Brasileiro de League of Legends). No primeiro confronto do torneio que envolveu times com tradição no futebol, o Flamengo eSports aproveitou o bom começo de partida e ficou com a vitória sobre o Santos Hotforex.
Com oito abates antes de ser neutralizado, o topo Felipe "Bankai" (Renekton) foi crucial para o Rubro-Negro obter vantagem no early game. E, depois que o Peixe equilibrou um pouco o duelo, o atirador Ju "Bvoy" (Ezreal) chamou a responsabilidade e levou o Flamengo à vitória, sendo o destaque na partida.
Com a segunda derrota na competição, o Santos caiu para a segunda posição e viu a paiN Gaming, que bateu a lanterna Prodigy, assumir a liderança da tabela. O Flamengo é o terceiro colocado junto com a INTZ.