futebol

Santos perde de novo para o Athletico-PR e está fora da Copa do Brasil

Santos não consegue criar jogadas de perigo, perde por 1 a 0 na Vila, e dá adeus aos sonho de classificação na Copa do Brasil. Athletico pega o vencedor de Flamengo e Grêmio...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 23:25

LanceNet

Crédito: Divulgação / Santos
O Santos está fora da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, o Peixe foi derrotado por 1 a 0 pelo Athletico-PR, na Vila Belmiro, e não conseguiu vaga nas semifinais da competição. O placar foi o mesmo do jogo de ida.
O Santos agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, a equipe enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, com o objetivo de encerrar o jejum de oito partidas sem vitórias na temporada.
O jogo
O primeiro tempo foi equilibrado. O Santos tentou comandar as ações enquanto o Athlético-PR começou mais precavido, tentando segurar a vantagem no confronto.
Nas primeiras chances, os goleiros apareceram bem. Aos 17 minutos, Richard aproveitou sobra na entrada da área e soltou a bomba, mas João Paulo fez grande defesa e salvou o Peixe. Aos 24 minutos, Marinho recebeu na direita da área, cortou para o meio e chutou forte, mas o goleiro Santos fez grande defesa e mandou a bola para escanteio.
Ainda no primeiro tempo, o Athlético-PR criou a melhor jogada, aos 40 minutos. O lateral Abner recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro, Erick bateu de primeira, mas errou o alvo.
No segundo tempo, o Santos voltou melhor. Aos 15 minutos, Sánchez recebeu de Ivonei e chutou da entrada da área, mas a bola saiu à direita do gol do Athlético-PR.
Aos poucos, o Santos foi empilhando jogador ofensivo, com direito até ao estreante Diego Tardelli, mas o time não conseguiu furar a barreira defensiva do Athlético-PR.
No contra-ataque, o clube paranaense conseguiu matar a classificação. Aos 33 minutos, Abner recebeu nas costas da zaga do Santos e soltou a bomba, mas a bola explodiu no goleiro João Paulo e foi para escanteio. Na cobrança, Zé Ivaldo aproveitou rebote e acertou um belo chute, no ângulo, para abrir o placar.
O Santos chegou a balançar as redes um minutos depois, com Marcos Leonardo, mas o árbitro marcou impedimento corretamente. O próprio Marcos Leonardo perdeu outra grande chance nos acréscimos.
FICHA TÉCNICASANTOS 0 X 1 ATHLETICO-PR
Data e hora: 14 de setembro de 2021, às 21h30 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)
Gols: Zé Ivaldo 33'/2ºTCartões amarelos: Richard, Abner, Erick, Christian (ATH)Cartões vermelhos: Richard (ATH)
SANTOS: João Paulo; Pará (Marcos Guilherme, aos 22'/2ºT), Vinicius Balieiro, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Jean Mota (Ivonei, aos 14'/2ºT), Carlos Sánchez (Diego Tardelli, aos 22'/2ºT) e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga (Ângelo, aos 35'/2ºT) e Raniel (Marcos Leonardo, aos 35'/2ºT). Técnico: Fábio Carille
Athletico-PR: Santos; Thiago Heleno, Zé Ivaldo e Pedro Henrique; Marcinho, Richard (Christian, aos 12'/2ºT), Erick e Abner; Nikão, e Renato Kayzer (Pedro Rocha, aos 23'/2ºT) e David Terans (Lucas Fasson, aos 41/2ºT); Técnico: Bruno Lazaroni

Viu algum erro?
