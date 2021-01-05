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futebol

Santos perde artilheira e mais três atletas para o Avaí/Kinderman

Larissa, um dos destaque das Sereias da Vila, acertou com o clube catarinense, que também levou a goleira Nicole, a lateral Fran Bonfantini e meia Gaby Soares...
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Publicado em 

05 jan 2021 às 13:44

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 13:44

Crédito: Divulgação/Santos FC
O Santos perdeu a atacante Larissa para o Avaí/Kindermann. Artilheira das Sereias da Vila no Brasileiro Feminino (7 gols), ela foi um dos destaques da equipe na temporada de 2020. Além de Larissa, a goleira Nicole, a lateral Fran Bonfantini e meia Gaby Soares terão o mesmo destino. O Peixe perdeu quatro atletas para a equipe sulista.Ketlen, que empatou na artilharia do Brasileiro com Larissa e foi artilheira das Sereias na temporada, também é outra preocupação. A camisa 17 chegou aos 100 gols pela camisa do Santos, ganhou sua pintura no muro do CT Rei Pelé, mas ainda não teve seu contrato renovado.Até agora apenas treze Sereias renovaram, foram elas: Cristiane, Maria Dias, Brena, Fê Palermo, Michelle, Bia Menezes, Camila Gomes Rodrigues, Rita Bove, Day Silva, Erikinha, Tayla, Thaisinha e Amanda Gutierres. As meninas das categorias de base que subiram para o profissional possuem contrato até o final de 2021 e estão confirmadas no elenco.O elenco foi comandado por Guilherme Giudice durante a temporada. Apesar da conquista inédita na Copa Paulista, o Santos teve eliminações precoces no Brasileirão Feminino e no Paulistão. O Avaí/Kindermann chegou a final do Brasileiro e foi vice-campeão da competição.

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