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futebol

Santos perde ação para auxiliar de Sampaoli, e terá de pagar R$ 2,5 mi

Jorge Desio conseguiu reverter derrotas nas duas primeiras instâncias e obteve êxito em seu pedido junto ao TST (Tribunal Superior do Trabalho)...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 15:44

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 15:44
Crédito: Jorge Desio chegou a comandar o Santos quando Sampaoli tinha de cumprir suspensão (Ivan Storti/Santos FC
O Santos perdeu o último recurso de Jorge Alberto Desio, ex-auxiliar técnico que fazia parte da comissão técnica santista quando Jorge Sampaoli passou pelo Alvinegro. Com essa decisão, cabe ao Santos pagar toda a rescisão contratual, acrescida de multas e juros.O time da Vila Belmiro tinha obtido vitória nas duas primeiras instâncias, mas, em Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a rescisão e deu razão a Jorge Desio. Os valores da verbas rescisórias eram de cerca de R$ 510.000,00 e hoje, com a decisão, os valores chegam em torno de R$ 2.500.000,00.A defesa santista apontou que, mesmo com atraso, depositou o FGTS para o profissional. E isso foi suficiente para uma vitória parcial nos tribunais.
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Nas duas primeiras instâncias, o argumento foi aceito, mas o TST entendeu que o motivo foi o suficiente para o contrato ser rescindido unilateralmente.

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