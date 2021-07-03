Santos perde ação para auxiliar de Sampaoli, e terá de pagar R$ 2,5 mi

O Santos perdeu o último recurso de Jorge Alberto Desio, ex-auxiliar técnico que fazia parte da comissão técnica santista quando Jorge Sampaoli passou pelo Alvinegro. Com essa decisão, cabe ao Santos pagar toda a rescisão contratual, acrescida de multas e juros.O time da Vila Belmiro tinha obtido vitória nas duas primeiras instâncias, mas, em Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a rescisão e deu razão a Jorge Desio. Os valores da verbas rescisórias eram de cerca de R$ 510.000,00 e hoje, com a decisão, os valores chegam em torno de R$ 2.500.000,00.A defesa santista apontou que, mesmo com atraso, depositou o FGTS para o profissional. E isso foi suficiente para uma vitória parcial nos tribunais.