Santos perde a invencibilidade com Fernando Diniz na Vila Belmiro

O Santos perdeu a invencibilidade na Vila Belmiro com Fernando Diniz na derrota para o Atlético-GO por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira derrota do Peixe como mandante pelo Brasileirão e a terceira em casa na temporada. O Alvinegro só havia perdido para o Barcelona-EQU, pela Libertadores e para o Corinthians, pelo Paulistão.São 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota como mandante na era Diniz com 12 gols marcados e 3 gols sofridos entre partidas válidas pelo Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Um aproveitamento de 76%. Na temporada, são 20 jogos como mandante com 12 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Aproveitamento de 68%.
O comandante santista soma 20 jogos sob o comando do Santos. São 8 vitórias, 5 empates e 7 derrotas com 23 gols marcados e 22 gols sofridos. Peixe está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana e enfrentará o Libertad. No meio de semana duela contra o Juazeirense pelas oitavas da Copa do Brasil. No Brasileiro, está na 11ª colocação.Veja os jogos do Santos com Fernando Diniz na Vila Belmiro
(V) Santos 1 x 0 Boca Juniors – Copa Libertadores(V) Santos 3 x 1 Ceará – Campeonato Brasileiro(V) Santos 1 x 0 Cianorte – Copa do Brasil(E) Santos 0 x 0 Juventude – Campeonato Brasileiro(V) Santos 2 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro(V) Santos 2 x 0 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro(E) Santos 0 x 0 Sport - Campeonato Brasileiro(V) Santos 2 x 1 Athletico-PR - Campeonato Brasileiro(V) Santos 1 x 0 Independiente - Copa Sul-Americana(D) Santos 0 x 1 Atlético- GO - Campeonato Brasileiro