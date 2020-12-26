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futebol

Santos paga terceira parcela ao Hamburgo-ALE por dívida de zagueiro

Alvinegro já havia pago duas parcelas (R$ 12,8 milhões e R$ 3,2 milhões), esta última com o empréstimo do novo presidente Andres Rueda. Agora restam mais dois débitos...
LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 16:14

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 16:14

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos pagou a terceira parcela ao Hamburgo, da Alemanha, na última semana referente à contratação do zagueiro Cleber Reis, no fim de 2016. O valor é de 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão). Com isso, o Alvinegro segue sem a possibilidade de punição na FIFA.Esta parcela foi paga graças à renovação do patrocínio com a Tekbond, empresa de adesivos, que vai ficar estampada na camisa do Santos até o fim de 2021, com opção de estar no espaço master da camisa.
O Santos já havia pago duas parcelas (R$ 12,8 milhões e R$ 3,2 milhões), esta última com o empréstimo do novo presidente Andres Rueda. Agora restam mais dois débitos.O que resta agora pagar ao Hamburgo-ALE?
- 200 mil euros em 15 de fevereiro de 2021;- 200 mil euros em 15 de abril de 2021;
O Santos também precisa saldar a dívida com o Atlético Nacional, da Colômbia, pela contratação do zagueiro Felipe Aguilar, em 2019. O valor é de aproximadamente R$ 3,9 milhões.
O zagueiro Cléber Reis tem contrato com o Santos até janeiro de 2022, mas nunca se firmou e sempre esteve emprestado a outros clubes, como: Ponte Preta-SP, Oeste-SP, Paraná-PR e Coritiba-PR.

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