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futebol

Santos paga parte dos salários atrasados dos jogadores

Clube pagou salários de dezembro e 13º salário aos atletas e funcionários na quinta...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 16:49

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 16:49

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
Na tarde desta sexta-feira (15), Andrés Rueda deu sua primeira coletiva do ano como presidente e afirmou que, com muito custo, o Santos pagou parte dos salários atrasados dos jogadores.- É sabido que o clube estava em atraso em parte financeira com os jogadores, com muito custo a gente conseguiu pagar o 13º salário e fundo de garantia que estavam atrasados. A gente conseguiu dar algum alento, não era o que a gente pretendia. Nossa previsão era chegar hoje e estar com essa parte dos jogadores 100% resolvida. Acho que estamos em um bom caminho, em um curtíssimo prazo vamos parar de falar em atrasos com jogadores -afirmou Andres Rueda.Em entrevista à ESPN, o superintendente de futebol do Santos, Felipe Ximenes, confirmou a informação do presidente. O atacante Marinho estava em live quando perguntou ao Ximenes "Quando vão pagar a gente?" no vestiário da Vila Belmiro após a classificação do Alvinegro diante o Boca Juniors. Com repercussão o camisa 11 usou as redes sociais para minimizar a declaração e disse que era brincadeira.- Para conhecimento de todos, ontem (14) o salário foi pago assim como o 13º. O salário foi pago sim (...) e como era uma brincadeira a gente levou nesse ritmo. O que o Marinho cobrou foi pago sim - comentou Ximenes à ESPN.Além de Marinho, o técnico Cuca também tocou no assunto salários atrasados na coletiva após o jogo e pediu organização ao novo presidente, Andrés Rueda.

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