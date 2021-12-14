Santos paga o Flamengo-SP, Rwan aparece no BID e é do Peixe em definitivo

O Santos exerceu o direito de compra do atacante Rwan ao Flamengo de Guarulhos. Foram R$ 700 mil por 70% dos direitos do jogador, que já apareceu no BID desta terça-feira e é atleta em definitivo do Peixe.Rwan chegou ao Peixe nesta temporada por empréstimo ao Flamengo de Guarulhos e se destacou nas categorias de base. A diretoria teve o pedido de prorrogação do empréstimo por mais um ano do atacante recusado e decidiu exercer o direito de compra pelo jogador. Já inscrito pelo Santos para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022, o atacante é artilheiro do Santos na categoria Sub-20, tanto no Campeonato Brasileiro quanto no Campeonato Paulista.

Em 18 jogos pelo Sub-20 marcou 13 gols, sendo titular em todas as partidas que atuou e somando 1547 minutos em campo. O atacante tem 1 gol a cada 119 minutos jogados e 1 participação para gols a cada 96 minutos jogados. Além de 16 participações para gols em 17 jogos.O jogador também foi utilizado na equipe Sub-23 e é o artilheiro do Peixe na categoria e foi no Brasileirão de Aspirantes. Em 11 jogos pela categoria foram 3 gols marcados, sendo titular em seis partidas e somou 611 minutos em campo.

Na última semana, o jogador decidiu trocar de empresários. Ele agora é agenciado pela Elenko Sports, um das principais empresas da área, comandada pelos empresários Fernando Garcia, Guilherme Miranda e Thiago Ferro. Antes, ele estava sendo agenciado pela Sport Agency.